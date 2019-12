Kate Middleton: occhi puntati su di lei alla cena di Natale

Alla consueta cena di Natale, l’altro ieri, a Buckingham Palace, 1000 invitati, corpo diplomatico e Famiglia reale si sono stretti attorno alla Regina Elisabetta, ma gli occhi di tutti erano puntati su Kate Middleton, vestita di un abito blu notte firmato da Alexander McQueen e la tiara prima indossata da Lady Diana.

La cena prima di Natale con tutto il corpo diplomatico è uno degli eventi più attesi e importanti nel calendario della corte anglosassone, in cui gli invitati si presentano con un abbigliamento adeguato alla circostanza. Kate Middleton, semplice e regale, ha catturato l’attenzione di tutti gli invitati.

La Duchessa si è presentata sorridente, come sempre, con un brillantissimo ensemble di diamanti. Prima di tutto la tiara, la Cambridge Lover’s Knot che apparteneva a Lady Diana, costituita da preziose perle e caro ricordo della suocera. Kate la indossa sempre molto volentieri, riportando il ricordo di tutti al sorriso di Lady D, ma non solo, quella tiara è stata indossata dalle grandi donne della Famiglia reale.

La tiara indossata da Kate venne commissionata nel 1914 dalla Regina Mary, la nonna paterna di Elisabetta II, fornendo ai gioiellieri Garrad perle e diamanti in suo possesso. Secondo la regina la tiara doveva ricordare quella della nonna Augusta D’Assia Kasse e poi della mamma Maria Adelaide di Hannover, che era costituita da perle a goccia.

Kate di solito ama tenere i capelli sciolti, ma per mettere in evidenza la preziosa tiara ha scelto una pettinatura adeguata, ovvero uno chignon. Scelta indovinata perchè in questo modo ha messo in evidenza oltre che la tiara anche il suo sorriso. Accennato, ma visibile il make up della Duchessa, un po’ perchè lo detta la regola voluta dalla Regina Elisabetta in queste occasioni, un po’ perchè Kate Middleton non ha bisogno di segni e colori per dire la sua grazia e bellezza.