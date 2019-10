Kate Middleton mostra i piedi: il drastico cambio di look lascia senza fiato

Durante il loro viaggio in Pakistan, la coppia di coniugi e duchi di Cambridge, Kate e William, sembrano avere un agenda avvero ricca di impegni. Dopo la visita alla scuola di Islamabad, per i duchi è la volta di incontrare il primo ministro Imran Khan a pranzo, e questo ovviamente richiede un cambio d’abito per Kate.

Anche questa volta infatti la duchessa si affida a Catherine Walker, una delle sue stiliste preferite, ed abbandona il colore blu, per poi virare su un abito verde brillante con collo koreano e con pantaloni bianchi, con scarpe in camoscio e sciarpa; il suo outfit è una sapiente fusione di stile Inglese e Pakistano, volto a simboleggiare l’unione dei due paesi.

Per i duchi infatti appare davvero importante rispettare il paese, partendo proprio dal vestiario, soprattutto per il fatto che il primo ministro in questione era molto amico di Lady Diana, ed appariva davvero fondamentale tentare di fare buona impressione, tanto che Kate ha voluto di fatto omaggiare la suocera con lo stesso look al suo arrivo in Pakistan.

Dopo il pranzo l’agenda non finisce con gli impegni, dove i coniugi vengono portati per un tour per Islamabad in tuk tuk, ed in seguito condotti al loro Monumento Nazionale. Sotto il punto di vista del vestiario infatti pare che i duchi di Cambridge hanno dato il meglio di se, cercando di essere quanto più eleganti possibili, ma allo stesso tempo mai fuori luogo.

Infatti Kate per la prima volta, ed in via del tutto eccezionale, indossa dei sandali, mostrando i piedi nudi. Secondo il “Dress Code” di corte infatti, la Regina non consente quasi mai di indossare sandali che mostrano i piedi, solo nelle occasionali serate di gala, ed eccezionalmente è possibile anche mettere dello smalto rosso. Nonostante questo look leggermente fuori canone Inglese, i piedi di Kate sono abilmente coperti dall’abito lungo, dove si intravedono solo quando cammina, donando alla duchessa la giusta disinvoltura ed eleganza che gli competono.