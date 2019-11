Kate Middleton mamma "normale" al pub con le amiche

Che Kate Middleton voglia trascorrerre la sua quotidianità nel modo più normale possibile non è certo una novità; così quando non si affaccia dal balcone di Buckingham Palace o non partecipa ad un evento ufficiale da qualche parte in giro per il mondo, toglie l’abito da Duchessa e ritorna la ragazza della porta accanto.

Ultimamente, infatti, è stata vista fare la coda alla cassa di un supermercato di Norfolk ed acquistare dei regali per i tre figli, George, Charlotte e Louis, in un grande magazzino low-cost. L’ultima uscita non reale, almeno restando alle fonti ben informate, sarebbe stata in un pub di Chelsea, dove la Middleton è entrata da una porta secondaria per non dare troppo nell’occhio.

L’appuntamento era con le altre mamme dei bambini che frequentano la scuola di George e Charlotte, per bere un drink e scambiare due chiacchiere. Secondo il Daily Mail, il gruppetto, si sarebbe incontrato all’Hollywood Arms, già noto alle uscite da scapolo del Principe Harry. E sarebbe proprio grazie a lui che la Middleton sarebbe riuscita ad entrare lontano dagli sguardi di troppi paparazzi.

Il pub, che si trova in una delle strade più affollate della città, avrebbe un ingresso segreto, creato appositamente per il cognato, che ha permesso alla ragazza di entrare, solo in compagnia di un bodyguard, in totale privacy. La serata tra mamme sarebbe trascorsa in tranquillità e, alla fine di essa, Kate ed il suo bodyguard sarebbero usciti dal locale utilizzando il medesimo ingresso nascosto, posto su una via secondaria.

Un motivo in più, quello della presenza dell’ingresso nascosto, per ringraziare il Principe Harry e, magari, approfittarne per riallacciare i rapporti che negli ultimi mesi sono apparsi piuttosto tesi. La prossima domenica William, Kate, Harry e Meghan appariranno di nuovo tutti insieme a Westminster Abbey, sperando che torni il sereno sulla Royal Family.