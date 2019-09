Kate Middleton incinta: l’indiscrezione della figlia Charlotte

Mamma di ben 3 figli, il piccolo George, poi c’è Louis ed infine Charlotte, Kate Middleton non ha mai fatto mistero di amare i bambini, non ha di fatto mai escluso l’eventualità di una quarta gravidanza. E pare che questa eventualità si sia tramutata in realtà. Pare infatti che la duchessa di Cambridge, moglie del principe William, sia di nuovo incinta.

A Rivelare la novità, ovviamente non confermata, è stata la figlia Charlotte, di 4 anni; la piccola da pochi giorni ha iniziato di nuovo il suo anno scolastico presso la facoltosa quanto prestigiosa scuola “Thomas’s Battersea school“, e pare che la piccola principessina abbia parlato a voce alta con una sua amichetta della madre, e della sua nuova gravidanza.

La notizia è balzata anche all’orecchio della maestra, provocando questo la diffusione della notizia a macchia d’olio. Nonostante sia solo una notizia rivelata da una bambina di appena 4 anni, bisogna comunque sottolineare l’innocenza dei bambini, che non sanno di certo filtrare le notizie, ed evitare di diffonderle nei momenti meno opportuni. Molti sono stati i tabloid Inglesi che hanno preso per vera tale notizia, e addirittura pare che questa indiscrezione abbia anche una valenza di conferma di varie supposizioni che si erano create nei giorni precedenti.

Durante l’inaugurazione del suo giardino, “Back to Nature”, la duchessa di Cambridge indossa un abito a fiori che tentava di coprire dei lineamenti del corpo abbastanza rotondi, da sembrare davvero che la duchessa aspetti un nuovo bambino, senza contare che durante la manifestazione inaugurale, Kate si è lasciata andare molto in un discorso sulla bellezza di essere madri e sulla dolcezza dei bambini.

Come è ovvio che sia, dal palazzo reale non vi sono ancora notizie certe circa l’eventuale gravidanza di Kate, con ogni probabilità non sono passati neanche 3 mesi dalla gravidanza, se ne guardano bene dal diffondere la notizia in maniera troppo prematura; ciononostante questa gravidanza potrebbe anche essere un ottimo pretesto per un eventuale riavvicinamento di Kate con il principe William, dato che nell’ultimo periodo, i due coniugi stanno vivendo una crisi matrimoniale abbastanza seria.