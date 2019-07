Kate Middleton in vacanza con George, Louis e Charlotte ma senza William

L’estate, attesa da tutti, finalmente è finalmente arrivata. La scuola, per i principi di Cambridge, George, Charlotte e Louis, è terminata da una settimana, ovvero, venerdì 5 luglio e per i principini si prospettano giorni di gioia all’aria aperta. La duchessa di Cambridge, Kate Middleton, ha pensato a tutto perchè i tre figli possano vivere un’estate serena, anche nei momenti in cui dovrà assentarsi da loro per alcuni eventi già organizzati ai quali dovrà presenziare insieme al consorte William.

In questi giorni la famiglia reale si trova ad Anmer Hall, nella residenza del Norfolk non molto distante da Sandrigham, dove la regina Elisabetta è solita ritirarsi a Natale. Ad Anmer Hall, tenuta di campagna ricevuta come regalo di nozze nel 2011 dalla regina Elisabetta, Kate, William e il loro tre figli si fermeranno per quasi tutte le vacanze. L’ultimo periodo di vacanza dei tre bambini, prima di iniziare la scuola, verrà trascorso dai nonni Middleton, nel Berkshire.

Soltanto qualche giorno fa George, che il prossimo 22 luglio compirà 6 anni, Charlotte che di anni ne ha 4 e Kate si trovavano nel Pensthorpe Natural Park, raggiungibile da casa con l’auto in meno di mezz’ora. Sono stati visti nel parco mentre correvano, giocavano a nascondino e si lasciavano dondolare nelle altalene. Solo Louis, il piccolo di un anno, non c’era.

Kate e William in questo momento sono ufficialmente in vacanza, anche se prima di stare a tempo pieno con i figli dovranno ancora essere presenti in alcuni impegni pubblici, in particolare il torneo di Polo, il King Power Royal Charity Polo Day al Billingbear Polo Club, per William e il fratello Harry e il torneo di Wimbledon, per Kate, madrina dal 2016.

Uno dei luoghi preferiti di vacanza di Kate e William è la piccola isola privata di Mustique e può darsi che una puntatina, di solito con partenza il 22 luglio, compleanno di George, sia stata messa in calendario. Agosto arriverà in fretta e come tutti i bimbi anche Charlotte e George torneranno a scuola. Dal prossimo anno scolastico Charlotte frequenterà la stessa scuola del fratello George, la Thomas’s Battersea.