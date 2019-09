Kate Middleton in lacrime: definitiva frattura pubblica tra i duchi di Cambridge e quelli di Sussex

Dietro consenso della Regina Elisabetta, dai tempi di giugno, i duchi di Sussex e neo genitori hanno reputato più opportuno detenere una personale fondazione. Ovviamente, come era logico aspettarsi, questo ha creato gravi tensioni all’interno del palazzo, partendo proprio dalla moglie di William, Kate Middleton, la quale ha preso molto a cuore la faccenda, tanto che ha avuto un vero e proprio crollo emotivo, reagendo in maniera oltremodo commossa alla decisione del cognato.

Si pensa che alla base di questa decisione così drastica e netta, vi sia l’intervento di Meghan Markle, ma ovviamente, ad oggi appaiono solo supposizioni; ciò che appare certo, è invece il finto rapporto di perbenismo istituito in pubblico tra le due cognate, Meghan e Kate. Non appare di certo un mistero infatti che tra queste ultime non corra affatto buon sangue, ed i rapporti appaiono più freddi che mai.

Ad oggi la fondazione creata dai due fratelli, William e Harry, è stata rinominata con il nome “The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge“. Phil Dampier, esperto reale, si è espresso in merito, e al “MailOnline” ha riferito: “E’ un grave errore perché fa sembrare che le coppie si scontrino sia a livello personale che professionale“.

Di certo la duchessa di Cambridge non sta vivendo un periodo roseo come può sembrare dall’esterno; di fatto nella casa reale, molto è solo apparenza, i problemi reali infatti non vengono mai esternati al mondo fuori dalle mura reali, e pare che Kate stia vivendo un periodo molto difficile anche sul fronte matrimoniale, dove il matrimonio con il principe William appare essere molto in crisi.

Sul fronte istruzione dei bambini invece, pare che a breve i più piccoli inizieranno la scuola, e sia il piccolo George, ma anche la sorellina Charlotte, frequenteranno la prestigiosa scuola “Thomas’ Battersea” spendendo la formidabile cifra trimestrale di 6.305 sterline per la piccola Charlotte e 6.429 Sterline per il piccolo George.