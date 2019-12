Kate Middleton: il regalo di Natale che la principessa Charlotte vorrebbe

Kate Middleton rivela qual è il regalo che Charlotte ha messo come prioritario nella lista di Natale. Il tempo delle festività natalizie è sempre più vicino e la principessina, impugnata la penna si è rivolta a Babbo Natale perché esaudisca il suo desiderio più grande, parole che non sono passate inosservate dai genitori.

La secondogenita di casa Cambridge, non avrebbe chiesto casette, giocattoli componibili, bambole o Barbie, ma qualcosa di più impegnativo per la Famiglia Reale tanto che i genitori William e Kate Middleton si son dovuto confrontare per acconsentire o meno alla richiesta.

Un insolito regalo di Natale

A riferire il contenuto della richiesta è l’Express: a Babbo Natale, Charlotte avrebbe chiesto esattamente un pony. Così come la Regina Elisabetta anche la principessina sta dimostrando una passione particolare per i cavalli, si dice che ne sia addirittura “ossessionata“. Il Principe William però non è d’accordo, la principessina, che ha 4 anni, è troppo piccola.

Così, si legge in mediasetplay.mediaset.it “i duchi di Cambridge avrebbero ripiegato su un centro di equitazione giocattolo e un karaoke per bambini“ rimandando almeno di un anno il pony in carne e ossa. George, 6 anni, ha chiesto qualcosa di più compatibile con l’età e per questo verrà accontentato punto per punto. Essendo il tennis la sua passione il futuro re avrebbe espresso il desiderio di avere una racchetta e un tavolo da ping pong.

A di là di cosa i due fratellini, Charlotte e George, come tutti i bambini del mondo, hanno espresso come richiesta nella loro letterina a Babbo Natale, riceveranno anche altri regali, tra questi un set da cucina ciascuno, visto che a tutti e due piace stare ai fornelli e inventare. Al momento non sono ancora stati rivelati i regali di Natale che arriveranno al piccolo Louis, 2 anni, terzogenito dei duchi di Cambridge, ma sicuramente arriveranno.