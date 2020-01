Kate Middleton: ecco cos’ha sussurrato alla messa di Natale

Kate Middleton e William con George e Charlotte hanno partecipato, il 25 dicembre 2019, alla messa di Natale nella chiesa di St. Mary Magdalene a Sandringham. Non erano presenti Meghan Markle e Harry, che, anche contro il volere della Regina sono andati in vacanza in Canada con il piccolo Archie.

Gli occhi di molti, durante la celebrazione, erano puntato sui duchi di Cambridge in cerca dei segni di una crisi più volte intuita e di fatto, scrive dilei.it qualcosa di vero potrebbe esserci: “Kate è apparsa piuttosto tesa e distaccata, mentre il primogenito di Diana non ha sorriso molto e i contatti con la moglie sono stati pochissimi”.

Dopo qualche giorno dalla celebrazione di Natale, Kate ha svelato parte del disagio di quel giorno a una delle sue fan: la duchessa ha commesso un errore. La messa di Natale è, oltre che momento religioso, anche un impegno ufficiale dove anche l’abbigliamento vuole la sua parte. Kate ha indossato cappotto di lana di Catherine Walker, caldo e lungo sino alle caviglie, collo e polsini in pelliccia ecologica. Mentre il capo è immediatamente diventato il più desiderato per l’inverno, la duchessa soffriva per il caldo.

Quel giorno, anche se tiepido c’era il sole a Sandringham, e Kate era vestita troppo, come ha spiegato Karen Anvil al quotidiano Metro: “Kate stava parlando a mia figlia dei suoi vestiti e del fatto che sentisse troppo caldo, ha detto ‘Non avrei dovuto vestirmi così!’”.

La possibile crisi di Kate con William che molti immaginano e altri temono, potrebbe risolversi con un viaggio di tutta la famiglia alle Antille. Ma, per ora, sono solo indiscrezioni di Palazzo. Sicuramente il duca di Cambridge spera che con il rientro di Meghan Markle e Harry dal viaggio in Canada, la stampa sposti l’obiettivo su di loro, almeno per qualche tempo.