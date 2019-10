Kate Middleton e William giocano con i bimbi malati, il ricordo di Diana si fa vivo

I Duchi di Cambridge, Kate Middleton e William, durante la loro visita a Lahore in Pakistan si sono fermati con i bambini malati del Cancer Hospital, riportando alla memoria di tutti la visita di Lady Diana allo stesso ospedale nel 1996, pochi mesi prima di morire.

William si è messo a giocare con un bambino muovendo macchinine in strade di fantasia, Kate ha accettato di prendere un té, per gioco, con una bambina di 7 anni, Wafia Rehmani, affetta da tumore al rene. Le due donne indossando una finta tiara ha bevuto il finto tè in un clima di confidenza e amicizia.

Diana 18 mesi prima di morire, aveva abbracciato i bimbi malati dello stesso ospedale. I Duchi di Cambridge hanno rifatto lo stesso gesto con l’obiettivo di promuovere e rendere accessibili a tutti, al di là della nazionalità o dell’estrazione sociale, le cure contro il cancro.

Altro memento significativo dopo la visita in ospedale, per William e Kate è stata la visita alla moschea Badshahi. Per accedere i due sono stati invitati a togliersi le scarpe. Il Duca indossava dei calzini blu, Lady Middleton invece portava i collant color carne che lasciavano intravedere i suoi piedi ben curati con lo smalto rosso alle unghie. Kate, entrando nel luogo sacro, si è coperta il capo con il velo come segno di rispetto per il luogo della preghiera.

Lady Middleton, per il suo viaggio in Pakistan ha scelto un guardaroba per lo più verde, capace di esaltare la sua bellezza. Dopo la prima uscita in bianco, ha indossato “un shalwar kamiz verde smeraldo con decori dorati del brand pakistano Maheen Khan” riferisce dilei.it. La coppia è apparsa serena e in buona armonia. Anche durante il viaggio in Pakistan qualche rumors sulla possibile gravidanza di Kate è continuato a girare, grazie anche ai vestiti indossati che la rendevano possibile, almeno nell’immaginazione.