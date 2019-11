Kate Middleton e Meghan Markle: nasce un’amicizia

Un nuovo capitolo per quella che avrebbe sempre più le sembianze di una soap-opera: in questa puntata, si parla dell’amicizia tra Kate Middleton e Meghan Markle, ben lontana dalla tensione di cui si parlava negli scorsi giorni. Secondo i meglio informati, infatti, la Duchessa di Cambridge avrebbe preso particolarmente a cuore il periodo di crisi della cognata, cercando di aiutarla.

A lanciare lo scoop sarebbe stato Phil Dampier, il giornalista esperto di reali che avrebbe rilasciato all’Express una testimonianza sul tentativo di riavvicinamento da parte di Kate verso Meghan. La Middleton, quindi, sarebbe pronta a passare sopra i presunti litigi per il bene della famiglia, tendendo una mano all’ex attrice americana; Kate, infatti, è ben consapevole della difficile vita reale, così come dell’instabilità dell’equilibrio che si viene a formare nelle famiglie subito dopo la maternità. Non a caso Never compain, never explain (Non lamentarti, non dare spiegazioni) è il suo motto.

A far scattare la scintilla, secondo una fonte dal palazzo, sarebbe stato proprio il documentario che i Duchi di Sussex hanno girato in Sud Africa, dove la coppia appare visibilmente provata dagli ultimi eventi; anche le parole rilasciate dai due coniugi non fanno mistero dei disagi provati a seguito dell’invasione della privacy, soprattutto, da parte della stampa britannica. La Middleton avrebbe quindi capito il dolore della cognata, decidendo di prendere le redini in mano e fare da paciere nella crisi familiare senza precedenti.

Questa non sarebbe la prima volta che Kate cerca di riappacificare gli animi della famiglia reale; lo aveva già fatto in passato con il marito William ed il cognato Harry: i due fratelli, sempre molto diversi tra loro, infatti, avevano potuto godere della presenza di Kate che faceva da collante per il loro rapporto. La ragazza, forse con il suo carattere ironico, divertente e che non si tira indietro davanti alle nuove esperienze, era riuscita a ridare ai due quel senso di famiglia che negli ultimi anni era mancato.

L’arrivo di Meghan nel terzetto che ormai consolidato da anni ha certamente portato un po’ di squilibri e, da qui, i primi dissapori. Kate, ancora una volta, avrebbe capito che per mantenere un buon clima famigliare, e per mettere a tacere i vari gossip, avrebbe dovuto rimboccarsi le maniche.