Kate Middleton è incinta, questa è la sua quarta gravidanza

Tutti i fans della Famiglia Reale di Katie e William sono impazziti di gioia per la loro quarta gravidanza. Sui tabloid inglesi si vocifera sull’imminente nascita del 4 figlio, altri sperano in una gravidanza gemellare. Quello su cui sono certi i tabloid inglesi è che la gravidanza sia davvero in corso.

Appena 8 mesi fa la Duchessa di Cambridge ha dato alla luce il suo terzo figlio, Luis preceduto da Charlotte e George. Secondo la rivista Sun Katie è incinta, la notizia circola da alcune settimane ma solo ora la suddetta rivista si sente di darlo per certo, dicono che a breve la coppia ne darà l’annuncio.

L’indiscrezione sembra confermata da molti indizi. La prima conferma secondo i Tabloid inglesi arriva dall’assenza di una smentita. Negli anni precedenti ogni volta che veniva attribuita alla coppia una falsa gravidanza arrivava la smentita dalla Casa Reale, infastiditi da quel tipo di gossip. Anche per la gravidanza di Meghan quando sono iniziati i rumors non è mai stata data alcuna smentita il primo comunicato ufficiale è stato, la comunicazione del lieto evento.

Un altro indizio considerato conferma è il fatto che i bookmaker britannici hanno deciso di tagliare le quote su una possibile gravidanza di Kate Middleton, questo è considerato come un segnale che Kensington Palace sta per annunciare il lieto evento di Kate e William. Bisogna sottolineare che i bookmaker britannici raramente hanno sbagliato le loro previsioni, anche grazie ai numerosi insider nella casa reale.

Qualche tempo fa avevano anticipato con largo anticipo la gravidanza di Meghan, si ritiene che questa volta sarà lo stesso. I sudditi sono felici della notizia e fremono nell’attesa del comunicato ufficiale. Sicuramente tra marzo e aprile arriverà il primo genito di Meghan ed Harry ma potrebbe portare anche il quarto figlio di Kate e William. La Regina Elisabetta all’epoca oltre al figlio Carlo ebbe altre 3 gravidanze, forse i duchi di Cambridge seguiranno il suo esempio.