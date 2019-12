Kate Middleton aspetta due gemelli, a Natale l’annuncio

Le voci sulla dolce attesa di Kate Middleton potrebbero essere confermate a Natale, quando la Famiglia Reale si ritroverà a Sandringham. In questa occasione, presenti tutti, Meghan Markle e Harry a parte, probabilmente la Duchessa rivelerà la sua gravidanza e anche se si tratta di due gemelli come taluni dicono.

A rendere pubblico quanto sopra è stato magazine New Idea che ha evidenziato come una notizia simile potrebbe davvero risollevare l’animo della Regina Elisabetta in questo periodo di tristezza per lo scandalo del figlio Andrea e per il rapporto del nipote Harry e la moglie Meghan con la Famiglia Reale.

Prima di scrivere nero su bianco questa ipotesi, New Idea ha messo insieme alcune prove grazie agli osservatori Reali, secondo i quali Kate è alla quarta gravidanza. Uno dei primi indizi è dato dal fatto che Kate è rimasta a casa ad accudire i piccoli mentre William è andato da solo in Kuwait e l’Oman. Lady Middleton ha sempre accompagnato il marito nei viaggi, a parte quando era incinta o durante il congedo maternità. In questo momento la tappa Oman è sconsigliata alle donne in dolce attesa, perchè definita “area a rischio malaria” dal Centre for Disease Control and Prevention.

Pochi giorni fa, il 21 novembre, Kate non ha partecipato agli Tusk Conservation Awards, annullando all’ultimo momento la sua adesione e giustificando la decisione con motivi legati ai figli. Questo secondo indizio tiene conto del fatto che, di solito, nei primi mesi di gravidanza la Duchessa soffre di nausea e non partecipa ad alcun evento anche se importante, come potrebbe essere stato il primo giorno di scuola del figlio George.

Phil Dampier, esperto della Corte inglese avrebbe affermato: “Non mi stupirei se Kate fosse incinta, dal momento che lei e William hanno deciso di allargare la famiglia” osservando anche che la Duchessa si è sempre mostrata felice di essere madre, ruolo preferito agli impegni che può dettare la Monarchia. Secondo Dampier William ama Kate: “l’ha sempre sostenuta e farà di tutto per renderla felice, questa è una promessa che ha fatto prima di sposarsi”.

A tutte queste voci s’aggiunge un’indiscrezione del National Enquirer: William e Kate starebbero aspettando due gemelli. Pare che Kate Middleton sia felice al pensiero di avere due figli, probabilmente un maschio e una femmina. Il 16 dicembre, al tradizionale party A Berry Royal Christmas, verrà dato l’annuncio e allora ogni ipotesi, se vera, sarà realtà.