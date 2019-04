Katarina Raniakova dice la sua sulla lite tra Mila Suarez e Delia Duran al Grande Fratello: "Litigare per Alex Belli…"

Nella seconda puntata del Grande Fratello Nip, i telespettatori hanno potuto assistere alla lite tra Mila Suarez e Delia Duran. Al centro del loro argomento c’è l’attore Alex Belli, poiché la concorrente del reality show accusa la modella venezuelana di essere stato insieme al suo uomo mentre erano ancora fidanzati. La Duran, per giustificarsi, ha invece dichiarato di essersi messo insieme ad Alex quando i due già si erano separati.

La verità non è ancora uscita a galla, ma a commentare questo scontro ci pensa Katarina Raniakova, l’ex moglie di Alex Belli. In un lungo post su Instagram, la donna non prende le difese né di Mila Suarez né Delia Duran, poiché rivela che la modella cubana conosceva già i “vizi” del suo fidanzato mentre stava accanto a lui.

Le parole di Katarina Raniakova

In realtà, la donna asfalta anche Delia Duran. Infatti, sempre secondo Katarina, la loro storia d’amore avrebbe le ore contate prima che Alex Belli si stufi di lei e vada a cercare un’altra persona. Sembra quindi che la Raniakova abbia voluto lanciare una frecciatina all’attore, etichettandolo come uno “sciupafemmine”.

Il post su Instagram inizia in questo modo: “Quello che è successo ieri al GF è tristissimo. Litigare per un uomo così. Mila lo sapeva molto bene con chi è, perché io le avevo mandato messaggi che mi mandava lui mentre già stava con lei e perché non ha senso. Non dico neanche cosa diceva di lei. Purtroppo io penso che lui nella sua follia vorrebbe tenersi tutte le donne. Ripeto, nella sua follia. Delia deve stare tranquilla perché con lui non durerà”.

E rilascia una dichiarazione choc: “Poi ragazze, non vi fate prendere in giro con il discorso di fare figli. Lui non può averli. Fidatevi, abbiamo fatto qualsiasi cosa per avere un figlio. Non vi fate portare dai medici, prendere ormoni e fare le cure. Questa è una cosa molto triste e io ci ho sofferto tanto. Però vi prego, non fatevi prendere in giro. Alla fine io penso che se qualcuno superiore ci ha pensato che lui non può averli, ci sarà un motivo. I figli non si fanno così con una donna, per poi dire di amare un’altra”.

Alex Belli però non ha fatto attendere una sua risposta. Infatti, in una delle sue ultime storie di Instagram, ha rivelato di essere rimasto molto sorpreso per le parole di Katarina Raniakova, dette secondo l’attore, per farsi ospitare in varie trasmissioni televisive.