Kasia Smutniak sposa in gran segreto Domenico Procacci

La celebre attrice Kasia Smutniak è tornata a far parlare di sé per una notizia che sta facendo il giro del web in queste ultime ore, cioè quella che ha deciso di convolare a nozze con Domenico Procacci, famoso produttore cinematografico e proprietario della società di produzione Fandango, dopo circa 8 anni di amore.

La prematura morte dell’ex gieffino ed attore Pietro Taricone ha tolto per molti anni il sorriso alla bella Kasia, che per i suoi 40 anni ha voluto nuovamente mettersi in gioco, uninedosi in matrimonio con l’amico di sempre, che l’ha aiutata e sostenuta molto nei momenti più tristi e dolorosi della sua vita.

Kasia sposa l’amico di Pietro Taricone

Nella giornata di lunedì 16 settembre Pietro Taricone è stato ricordato sul profilo Instagram ufficiale del “Grande Fratello“, dove si legge: “Grande Fratello ha visto nascere rapporti che hanno cambiato la vita di tante persone“, quindi prosegue con ricordare che proprio la prima storia d’amore nata nella casa di Cinecittà è stata quella tra Cristina ed il nostro indimenticabile Pietro.

Domenico e Pietro erano grandi amici, dunque, dopo la scomparsa di Taricone, il produttore ha deciso di stare al fianco di Kasia e della figlia. Solo nel 2011 la loro storia è diventata di dominio pubblico, anche se la parola chiave di questa coppia è la privacy. In linea con quello che è sempre stata questa coppia, anche le nozze sono state blindatissime e in pochi sapevano della lieta notizia.

La location scelta dai neosposi per il matrimonio è stata quella della tenuta di Formello dove la coppia abita con i due figli. A celebrare le nozze è stato Sandro Veronesi, mentre il testimone della sposa è stato il celebre regista Ferzan Ozpetek. Tra gli ospiti anche il cantante Ligabue, oltre che naturalmente i figli della coppia: Sophie, avuta da Pietro Taricone, e Leone, nato dalla relazione con il produttore.

L’abito da sposa scelto dall’attrice era in stile hippie e bianco, abbellito da una coroncina di fiori e scalza, mentre il produttore ha scelto un abito di colore scuro e dei camperos. Il menu del pranzo di nozze prevedeva anche mozzarelle e prodotti tipici della Puglia. Solo negli ultimi mesi Kasia ha fatto parlare di sé per aver raccontato della sua malattia, la vitiligine, un problema comune a tante persone che ormai vive con naturalezza.