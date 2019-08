Kasia Smutniak soffre di vitiligine: l’attrice esce allo scoperto e svela il suo dramma

Poche righe ma tanto, tantissimo sbigottimento. Alla veneranda età di 40 anni Kasia Smutniak, stella del panorama cinematografico italiano, ha deciso di rivelare ai propri fan di esser affetta da vitiligine, un’importante patologia cronica dell’epidermide. Questa rilevante malattia è nota per la progressiva comparsa di chiazze non pigmentate, le quali si espandono su tutta la superficie cutanea.

Sebbene la vitiligine possa potenzialmente minacciare il benessere mentale di chi ne è affetto, con serie ripercussioni psicologiche, sembra che al momento attuale non stia compromettendo in maniera significativa l’immagine della celebre attrice, oltre che la sua fulgida carriera.

La grintosa 40enne polacca è, infatti, pronta ad accettare qualsiasi cambiamento fisico che questa patologia dermatologica potrà causarle negli anni futuri. “Crescere – ha scritto sotto un suo scatto fotografico di Instagram – è anche imparare ad accettare tutto quello che la vita ci porta” riferendosi in maniera implicita al dramma della sua malattia.

Nonostante l’avvenente stella del cinema non stia affrontando un periodo particolarmente florido sotto svariati punti di vista, soprattutto in seguito alla morte del marito Pietro Taricone, Kasia si è espressa in termini ottimistici: “Bisogna accettare i propri difetti! Per gli ultimi 6 anni ho imparato ad accettare ed amarmi per quello che sono. È stato un percorso, mica subito… E solo oggi mi sento di condividere questo mio pensiero con voi”.

Tuttavia la riservata 40enne polacca non è entrata nel merito del decorso della vitiligine e ha preferito non fornire ulteriori dettagli sull’eventuale aggravarsi della sua condizione patologica. Ciononostante i suoi affezionati 190 mila followers di Instagram le hanno dimostrato tutta la loro solidarietà e calore, intasando il suo toccante post con oltre 1000 commenti e quasi 40 mila like. “Anche io ho un po’ di vitiligine, piano piano comincio ad accettarla, non è stato facile. Una volta ho letto una frase di una bimba che diceva che siamo state spolverate da Dio con lo zucchero a velo…grazie per la tua frase, sarà anche la mia” ha commentato con empatia una solidale fan.