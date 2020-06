Karina Cascella spiega il motivo della sua assenza in tv

Karina Cascella è un personaggio del mondo televisivo italiano e un’influencer molto seguita sui social. Ha fatto la sua prima apparizione nel programma “Uomini e donne“, condotto da Maria De Filippi, vestendo il ruolo di opinionista, che si adatta al suo carattere molto schietto. Dopo i suoi successi ha iniziato ad apparire nei programmi condotti da Barbara D’Urso ed anche in questi casi ha rivestito il ruolo di opinionista.

La Cascella aveva assunto un ruolo fisso nel programma pomeridiano “Pomeriggio 5“, in onda su Canale 5 e condotto da Barbara D’Urso. Durante il periodo di quarantena dovuto al Coronavirus, la donna però non ha più fatto presenza nel programma, il quale ha continuato ad intrattenere il pubblico reinventandosi. Gli ospiti erano collegati via webcam ed in studio erano presenti solo la conduttrice e pochi collaboratori.

Alcuni fan, per spiegare la sua sparizione, avevano ipotizzato un litigio tra le due donne, ma l’opinionista ha recentemente spiegato cos’è accaduto. Karina ha infatti risposto ai suoi fan affermando: “Da quando è iniziata la pandemia ho avvisato tutti loro che sarei rimasta a casa per tutelare la salute mia e della mia famiglia. I contatti sarebbero stati troppi e il rischio di contrarre il virus più alto. Quindi non sono più andata“.

Su un possibile ritorno nel mondo televisivo da dichiarato: “Quando tutto questo sarà finito, e Barbara e Ivan Roncalli avranno bisogno di me, io ci sarò”. Sembra, quindi, che la decisione di lasciare gli studi televisivi non sia dovuta ad una lite con la D’Urso ma a questioni prettamente personali.

In attesa del suo ritorno, la Cascella continua ad essere molto presente sui social e mostra spesso foto della sua famiglia. Bisogna ricordare che la donna ha una figlia di 10 anni e la decisione di restare a casa e non apparire in televisione è stata presa soprattutto per tutelare la bambina.