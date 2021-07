Karina Cascella spara a zero su Gemma Galgani: "Deve stare a casa"

Karina Cascella è nata in tv come opinionista. Dopo aver sostituito per diversi anni Tina Cipollari a “Uomini e Donne”, è poi approdata nei salotti di Barbara d’Urso. Adesso ha smesso anche lì, anche se in effetti non ci sarebbe stato spazio né per lei né per nessun altro, dato che la d’Urso è stata fortemente ridimensionata e i suoi ospiti fatti fuori.

Allora la Cascella ne ha approfittato e ha messo in atto le sue “doti” da opinionista, su Instagram. Karina rispondendo alle domande dei fan su tematiche e personaggi che riguardano il mondo dello spettacolo, ha sparato a zero. In particolar modo, suo bersaglio è stata Gemma Galgani. La dama del trono over, che da 10 anni è in tv con l’intento di cercare l’amore, non convince più.

Secondo Karina, Gemma dovrebbe starsene a casa. Dopo tanti anni in tv forse l’amore è nato sì, ma per le telecamere. A domanda diretta: “Cosa pensi di Gemma Galgani?“, Karina ha risposto: “Forse sarebbe ora che stesse a casa sua (ride ndr.). Per carità mi sta anche simpatica delle volte, però 10 anni ragazzi e forse anche di più. Potrà mai ancora cercare un uomo in tv? Va bene tutto ma mi pare un poco esagerato“.

Dopo averne dette quattro a Gemma è stato il turno di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, reduci da una lite che li ha portati a tagliare tutti i ponti e con degli strascichi niente male per il trash. Karina ha detto la sua anche su Alba Parietti che è intervenuta difendendo suo figlio. La Cascella ha ritenuto inopportuno l’intervento della donna, aggiungendo che si sarebbe dovuta fare gli affari suoi.

In chiusura è stato il turno di Stefano e Emanuela reduci da “Temptation Island”. La coppia è scoppiata e entrambi sono usciti dal programma col tentatore che hanno conosciuto. Secondo Karina si tratta solo di un momento legato alla visibilità e quando tutto finirà, Emanuele e Stefano torneranno insieme.