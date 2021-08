Karina Cascella rifiuta un’eventuale proposta del "GF Vip": "Lascerò ad altri il mio posto"

Il nome di Karina Cascella è sempre circolato attorno alle indiscrezioni del “Grande Fratello Vip“. In una intervista rilasciata a gennaio a “Casa Chi” l’ex volto di “Uomini e Donne” però aveva aperto a questa possibilità, rivelando che dinanzi a una proposta ci avrebbe pensato rispetto alle scorse edizioni. Ammette però di aver rifiutato di far parte de “L’isola dei famosi” poiché non vuole allontanarsi troppo dalla figlia.

Sempre nella stessa intervista dichiara che avrebbe accettato immediatamente di fare l’opinionista della scorsa edizione: “Io piuttosto sarei stata perfetta nel ruolo di Antonella Elia, lo dico in tutta onestà. Penso che ognuno debba fare quello per cui è portato. A me non piace nemmeno Pupo”. Sarà quindi molto felice ad aver scoperto che i due opinionisti sono stati sostituiti da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Le ultime dichiarazioni di Karina Cascella ai fan

In questi giorni, come riportato dal sito “Blog Tivvù“, Karina Cascella ha chiuso le porte a una sua possibile partecipazione al “Grande Fratello Vip”. Rispondendo a un suo fan su Instagram, l’opinionista rivela di non essere stata chiamata ma nel caso avrebbe risposto con un sonoro “no”.

“E anche quest’anno lascerò ad altri volentieri il mio posto” afferma con un pizzico di ironia Karina ove poi aggiunge: “A onor del vero però devo dire che non mi ha contattato nessuno” mentre nella parte finale fa capire che avrebbe detto di no dinanzi a un’eventuale chiamata dagli autori: “Forse perché conoscono già la mia risposta”.

Sempre come riportato dal sito Karina, sempre sui social network, avrebbe immediatamente escluso di ritornare nella prossima edizione del trono over di “Uomini e Donne” per commentare le dinamiche delle coppie presente negli studi Elios di Roma. A quanto pare la donna sembra essere sempre più intenzionata a farsi da parte del piccolo schermo con l’obbiettivo di pensare più alla sua vita privata.