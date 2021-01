Karina Cascella parla di Tommaso Zorzi: "Previsione avverata"

Tommaso Zorzi è rinchiuso da quattro mesi nella casa del “Grande Fratello Vip“. L’influencer ha dato tutto se stesso a questa esperienza, non risparmiandosi mai. Tommy ha riso, ha pianto, ha litigato, ha scherzato, si è schierato, si è confessato, è stato forte, fragile, ha provato emozioni vere e le ha regalate a tutti i telespettatori. Per questi e altre mille motivi, Zorzi è uno dei candidati alla vittoria finale.

I primi segni di cedimento iniziano a farsi vedere, ma è normale dopo 4 mesi di reclusione e dopo aver scoperto che non si sa esattamente quando terminerà il reality show (sicuramente non più tardi di febbraio). Il gieffino, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana è entrato nel cuore di milioni di persone, che lo vedono già in finale e perché no, anche vincitore.

A parlare di Tommaso, ci ha pensato Karina Cascella. Opinionista nei salotti di Barbara D’Urso, Karina attraverso il suo profilo Instagram ha commentato il “Grande Fratello Vip” e in particolare Tommaso Zorzi. La Cascella ha ancora una volta ribadito che l’influencer è il suo preferito, portando alla luce un retroscena che li riguarda personalmente.

Karina ha raccontato cosa ha detto a Tommy poco prima che entrasse nella casa più spiata d’Italia. “Ci siamo sentiti 2/3 giorni prima che entrasse. Gli dissi che tutto sarebbe andato bene e che lui sarebbe stata la vera rivelazione di questa edizione perché è geniale. E mi pare che la mia previsione si sia ampiamente avverata. La tv ha bisogno di persone così“, queste le parole dell’opinionista.

Dunque, solo parole di stima quelle che la Cascella ha riservato a Zorzi. Karina ha rimarcato come la sua previsione in merito al percorso dell’influencer nella casa, si sia avverata e che la televisione oggi ha bisogno di persone come lui. Lo stesso Tommy, durante l’ultima diretta del GF Vip aveva speso parole di lode nei riguardi dell’opinionista e quest’ultima non è mancata nel ringraziarlo pubblicamente.