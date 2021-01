Karina Cascella, l’interesse per il GF Vip e le frecciatine agli opinionisti

Più volte Karina Cascella ha avuto modo di dimostrare le sue doti, mostrando simpatia e professionalità, entrando nel cuore dei tanti fan che sostengono sempre le sue iniziative. In più occasioni ha espresso un vivo interesse di voler partecipare al reality del “Grande Fratello Vip” ma non proprio nei panni di concorrente.

La Cascella appare infatti alquanto restia a partecipare nel ruolo di concorrente della casa, comportando infatti una lontananza per un periodo di tempo anche abbastanza prolungato, tempo che apparirebbe quasi impensabile per Karina, dato che a più riprese ha dichiarato la sua preoccupazione di lasciare sua figlia sola per così tanti mesi.

Proprio per la ragione menzionata infatti la ragazza ha di recente rifiutato la sua partecipazione alla prossima edizione de “L’isola dei famosi“, ma in una recente intervista a “Casa Chi” dichiara anche che in realtà per il Grande Fratello Vip potrebbe in effetti fare una piccola eccezione, nonostante la probabilità di una partecipazione sotto forma di concorrente, risulta comunque bassa.

Karina Cascella e le frecciatine a Pupo e alla Elia

Karina reputa che il suo ruolo più congeniale sia quello dell’opinionista, affermando di poter dare un contributo al programma di gran lunga migliore rispetto a quello di Pupo e della Elia. Ecco infatti quanto dichiarato dalla Cascella nei confronti di Pupo: ” Che faccia il cantante e non l’opinionista. I suoi interventi sono fuori tempo e nessuno ride alle sue battute“, ma non è finita qui.

La Cascella lancia anche alcune critiche ad Antonella Elia: “Potrei di certo dar di più rispetto a quello che vedo per esempio con Antonella Elia al ‘GF Vip’“. Infine la donna fa un ultimo appello alla produzione, invitandoli a tenere in considerazione la sua bravura nel ruolo di opinionista per la prossima edizione: “Spero che la produzione prestò capirà che io in quel ruolo sono perfetta“. Non resta dunque che attendere i risvolti di questa storia e vedere se la produzione del GF Vip, prenderà o meno in considerazione la candidatura di Karina.