Karina Cascella interrompe i rapporti con la compagna di Salvatore Angelucci

Karina Cascella è un personaggio televisivo diventato famoso per aver partecipato come opinionista al dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne”. Proprio durante la messa in onda del programma televisivo di Canale 5 l’influencer ha avuto la possibilità di conoscere il corteggiatore e successivamente tronista Salvatore Angelucci.

Salvatore e Karina hanno infatti avuto un travolgente storia d’amore e una bambina, Ginevra, nata nel 2010. I due giovani dopo essersi sposati si sono però lasciati dopo poco tempo, ma, nonostante ciò tra i due è rimasto un solido rapporto di amicizia, tanto da condividere molto insieme ed essere sempre presenti nella vita dell’altro.

Karina è infatti attualmente fidanzata proprio con uno degli amici di Salvatore, Max Colombo, con cui presto dovrebbe convolare a nozze. L’ex opinionista di “Uomini e Donne” si è sempre dimostrata essere molto amica anche dell’attuale compagna di Salvatore, l’influencer Alessandra Gallocchio.

I rapporti tra le due giovani sembrano però essere irrimediabilmente cambiati. Attraverso alcune Instagram stories Karina ha infatti risposto ad alcune domande dei numerosi sostenitori ed ha chiarito il motivo per cui non segue più Alessandra Gallocchio sui diversi social network. Queste le sue eloquenti e dure parole: “Tutto è già molto difficile in questo momento. Alessandra non fa più parte delle nostre vit. Per tutti noi è stata la delusione più grande”.

Dalle parole di Karina sembrerebbe, dunque, che la compagna di Salvatore non faccia più parte della sua vita e di quella della sua bambina, Ginevra. I numerosi sostenitori si sono dunque chiesti se questa particolare dinamica che si è venuta a creare tra le due ex amiche sia stata causata da una improvvisa rottura tra Salvatore ed Alessandra. I due, infatti, non si seguono più nei rispettivi social network ed entrambi hanno eliminato tutte le foto in cui comparivano insieme.