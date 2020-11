Karina Cascella interdetta dal comportamento di una dama di U&D: "E’ follia"

Karina Cascella ha mosso i primi passi nel mondo della televisione e dello spettacolo, grazie alla sua partecipazione nelle vesti di opinionista a “Uomini e Donne“. Karina sostituì Tina Cipollari durante le sue tre gravidanze, mostrò un carattere forte e deciso, senza peli sulla lingua diceva la sua a tronisti e corteggiatori (all’epoca il trono over non esisteva ancora).

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. La Cipollari è poi tornata in trasmissione, la Cascella è andata via e oggi la vediamo nelle medesime vesti però nei salotti di Barbara D’Urso. Ma si sa, il primo amore non si scorda mai e così Karina tutte le volte che può, segue le puntate di “Uomini e Donne”. E proprio la puntata andata in onda il 17 novembre, ha scatenato la reazione dell’ex opinionista.

Andando con ordine, durante la puntata in questione abbiamo assistito alla sfilata delle dame del parterre femminile. Il tema era: “Sogno d’amore“. Tutte le dame hanno idealizzato il loro personale sogno d’amore, immaginando come riuscire a conquistare il proprio uomo. Gemma ha pensato ad una situazione romantica al faro, di notte, con indosso un maglione lungo a collo alto.

L’ultima a sfilare è stata Valentina e proprio la dama ha scatenato la reazione della Cascella. Valentina è arrivata sulla passerella con indosso solo un asciugamano e con la biancheria intima in mano che poi ha lanciato per terra. Karina è rimasta sconvolta dalla cosa e sul proprio profilo Instagram ha dichiarato: “Fare intendere che sotto sei nuda in televisione per me è follia! Più che sogno d’amore direi sogno di una notte. In camera da letto ognuno può fare ciò che vuole ma in televisione al pomeriggio no“.

Sicuramente la reazione interdetta di Karina non è stata l’unica. Valentina sfilando in quel modo ha lasciato intendere che sotto era nuda e difatti, alla domanda di Gianni Sperti ha confermato quelle che erano le sue intenzioni. Il web non ha apprezzato lo spettacolo che la dama ha messo in scena e per tale ragione l’ha aspramente critcata.