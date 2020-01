Karina Cascella, il retroscena su Maria De Filippi: "Mi sono sentita subito a casa"

Karina Cascella per anni ha ricoperto il ruolo di opinionista a “Uomini e Donne”. Nel talk show dei sentimenti, condotto da Maria De Filippi affiancò Gianni Sperti soprattutto per sopperire all’assenza momentanea di Tina Cipollari, la quale si sposò ed ebbe tre figli. L’esperienza di Karina fu molto intensa, tanto che non perdeva occasione per criticare tronisti e corteggiatori, ma forti erano anche le critiche che le piovevano addosso da parte di un pubblico che non poteva ancora beneficiare dell’utilizzo dei social network.

La sua più acerrima nemica all’epoca era Paola Frizziero, corteggiatrice e scelta di Salvatore Angelucci, ufficialmente migliore amico di Karina, ma poi visto come sono andate le cose tanto amico non era, dato che oggi hanno una bambina, Ginevra, di dieci anni. Karina fece di tutto per ostacolare la relazione tra Salvatore e Paola e oggi anche lei vive separata dal suo ex.

L’esordio di Karina sul piccolo schermo, lo si deve alla trasmissione “Vero amore” l’attuale “Temptation Island”, sempre prodotto da Maria De Filippi, ma allora condotto dalla stessa queen Mary. Karina attraverso il suo profilo Instagram ha raccontato ai suoi fan come andarono le cose tra lei e la De Filippi durante il loro primo incontro, rivelando particolari inediti.

La Cascella ha dichiarato: “Quando sono entrata in quella stanza per il colloquio, mi batteva il cuore fortissimo. Era il mio sogno da sempre vederla. Mi sono sentita subito a casa. Ecco cosa mi ha colpito di lei. La sua semplicità, la sua naturalezza e mi sono sentita come se ci fossimo sempre conosciute“.

Karina ha raccontato di una Maria che ancora oggi viene stimata e rispettata profondamente da tutti coloro che le sono intorno, di una donna che è capace di metterti a tuo agio e di farti respirare un clima familiare, una donna semplice e naturale. Oggi la Cascella, televisivamente parlando, viene spesso invitata come opinionista nei vari salotti di Barbara D’Urso, mentre dal punto di vista personale è felicemente fidanzata con Max Colombo, e nonostante il suo nome venga spesso accostato al cast di un reality show, preferisce godersi al momento sua figlia e il suo compagno.