Karina Cascella, il motivo che l’ha spinta a non partecipare più a "Uomini e Donne"

Karina Cascella è conosciuta dal pubblico per essere stata opinionista a “Uomini e Donne“, rimpiazzò Tina Cipollari quando partorì a distanza di pochi anni, l’uno dall’altro, i suoi tre bambini. Ma non solo, Karina è conosciuta anche per aver vinto il reality show “La talpa” e per aver avuto una storia d’amore con Salvatore Angelucci, uno dei tronisti più amati di “Uomini e Donne”, dal quale ha avuto una bambina, Ginevra.

La storia tra Karina e Salvatore è poi naufragata e oggi entrambi vivono felici con i loro rispettivi nuovi compagni. A “Uomini e Donne”, la Cascella non è più tornata e attraverso un’intervista rilasciata a “Il Giornale“, ne ha spiegato la motivazione. L’influencer ha ammesso che in realtà la sua mancanza in trasmissione è stata tutta un susseguirsi di eventi, dapprima ha partecipato al reality show “La talpa”, poi ha avuto la bambina, all’epoca Salvatore lavorava in giro per l’Italia e tutto ciò l’ha portata ad allontanarsi da “Uomini e Donne”.

Nello specifico la Cascella ha dichiarato: “Nel 2008 partecipai alla “Talpa”. Maria mi disse: “Vai, vinci e torna”. E così fu. Ma ero rimasta incinta di Ginevra e nata lei sono tornata a “Uomini e Donne”. Però facevo fatica a fare Roma-Milano, Salvatore faceva un lavoro che lo portava spesso in giro e uno dei due doveva scegliere di fermarsi e io ho scelto di stare con la mia bambina. Comunque sento spesso Raffaella, Gianni e Tina, abbiamo un rapporto bellissimo“.

Insomma, nonostante tutto, la Cascella ha ammesso di mantenere ancora un bel rapporto con Gianni, Tina e Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi. Karina ha poi aggiunto che l’esperienza a “Uomini e Donne”, per quanto sia stata importante, non le manca. Ha raccontato di essere approdata alla corte di queen Mary in un periodo brutto della sua vita, erano venuti a mancare da poco i suoi genitori e dunque associa quel momento a quella fase della vita e per tale ragione non le manca.

Karina non ha mai nascosto l’affetto e la gratitudine che nutre nei riguardi della De Filippi e anche in questo caso ha ammesso che nonostante non le manchi l’esperienza nel talk show dei sentimenti, l’unica cosa che le dispiace non avere e che più le manca di quel periodo è la mano tesa di Maria che l’ha aiutata a rialzarsi.