Karina Cascella contro Rosa Perrotta: "Saccente e arrogante". Lo scontro fino a notte fonda sui social

Nella puntata di “Live – Non è la D’Urso” andata in onda il 20 marzo su Canale 5, Karina Cascella e Rosa Perrotta sono state rinchiuse in un ascensore per un confronto faccia a faccia. La situazione è ben presto degenerata e tra le due la pace non è arrivata per nulla, anzi.

La Cascella ha ribadito quando già detto nelle varie puntate a Pomeriggio Cinque, e cioè il fatto che non capisce come mai Rosa si ostini a negare il suo evidente cambiamento fisico, quando anche sul web sono comparse foto che lo testimoniano ampiamente: “Se la tua bocca è vera, è vera come le mie tette in questo momento. Parli di me come una che polemizza su tutto e ti credi una santa, quando stai dalla mattina alla sera con quel telefono a insultare”. Inoltre l’opinionista di Barbara D’Urso insiste col dire che sia la Perrotta che il marito Pietro Tartaglione facciano interventi poco appropriati sul web, dando sentenze a destra e a manca.

La pace tra le due è impossibile

La Perrotta dal canto suo, cerca in tutti i modi di difendersi da questi attacchi: “Parla di me e di te, non mettere in mezzo gli altri. Proprio tu ti permetti di giudicare le donne. Le cattiverie che hai fatto a quella ragazza ce le ricordiamo tutti quanti. Tu fai questo di mestiere. Tu di me non sai un cavolo! Ti scorre veleno nelle vene. Sei presuntuosa e arrogante perché pretendi di sapere cosa penso io” ribadendo il concetto: “Da che pulpito vien la predica“.

Si arriva in studio e lo scontro continua tra le due, nemmeno la D’Urso riesce a fare da pacere tra le due. Il tutto si conclude, almeno davanti alla tv, con il verdetto del pubblico a favore di Karina Cascella. Ma lo scontro è tutt’altro che concluso, infatti quando le due donne raggiungono i rispettivi alloggi, ecco che si ricomincia.

Lo scontro continua fino a notte fonda

Rosa posta delle IS assonnata e molto provata per questo dibattito – forse anche in seguito al suo stato interessante – ma trova le ultime forze per tirare una frecciatina: “Non so cosa avete visto da casa, ma credo che ognuno vada a dormire con la propria coscienza e la mia è iper super pulita, da sempre. Buonanotte!”.

Karina, invece, decide di pubblicare sempre nelle IS i vari screen dei tantissimi messaggi – come lei stessa ribadisce più volte – che le sono arrivati in privato, con complimenti e sostegno per ciò che ha detto in diretta a Live: “Io dico grazie per i voti perché lo so che la verità è scomoda, ma ripaga sempre!“.