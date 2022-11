Karina Cascella contro Barbara D’Urso: "Fa troppa cronaca. Il ‘GF Vip’? Dopo il caso Marco Bellavia non lo guardo più"

Ascolta questo articolo

Per molti anni Karina Cascella, ex tronista di “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi, è apparsa negli anni passati come opinionista delle trasmissioni di Barbara D’Urso tra cui “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live” insieme ad altri personaggi come Roger Garth, Deianira Marzano, Francesca Giuliano, Lory Del Santo ed Emanuela Tittocchia solo per citarne alcuni.

Come riportato testualmente dal sito “Gossip e Tv” Karina Cascella ha rilasciato una lunga intervista al settimanale “Mio”, diretto da Silvia Santori. In questa circostanza parla di alcune trasmissioni in onda sulle reti Mediaset, ove ammette di non essere molto d’accordo dalle ultime scelte prese da Barbara D’Urso.

Le parole di Karina Cascella su Barbara D’Urso e il “GF Vip”

Secondo Karina la trasmissione “Pomeriggio Cinque” resta ancora un programma molto godibile da vedere ma nonostante questo vorrebbe vedere più notizie leggere: “I suoi talk sono belli, ma dovrebbe esserci qualcosa in più per dare un pizzico di leggerezza tra le tante brutte notizie che ci sono. C’è troppa cronaca a mio avviso”.

Si parla poi del “Grande Fratello Vip”, attualmente il programma di punta di Canale 5. Negli anni passati Karina è stata più volte accostata al reality show condotto dapprima da Ilary Blasi e da Alfonso Signorini, ma per svariati motivi la trattativa della Cascella con gli autori del reality non si è mai concretizzata.

A oggi però l’opinionista si ritiene del tutto insodisfatta per la strada presa dal reality show di Signorini e proprio per questo motivo avrebbe deciso di non vedere più la trasmissione: “Dopo il caso Bellavia ho smesso. Non sono brave persone e non hanno nulla da raccontare. Si salvano solo i giovani. Orietta Berti non è incisiva nei suoi interventi. Non riesce a fare da spalla al conduttore. Un po’ come quando c’era Pupo: che senso aveva come opinionista al GF Vip?”.