Karina Cascella commenta la fine della storia d’amore tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli

In molti credevano al lieto fine tra Kikò Nalli ed Ambra Lombardo. I due, che hanno conquistato la simpatia del pubblico grazie alla loro storia d’amore nata nel “Grande Fratello 16“, reality show condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, si sono lasciati proprio in questi giorni dopo qualche mese di relazione.

La coppia ha conquistato molte simpatie ma non tutti sono sempre stati convinti della loro sincerità. Una delle prime a frenare gli entusiasmi è stata Karina Cascella, che più volte durante le sue ospitate sia a “Pomeriggio Cinque” che da “Domenica Live” ha svelato tutti i suoi dubbi su Ambra Lombardo.

La reazione di Karina Cascella

L’ex concorrente de “La Talpa”, dopo aver letto l’indiscrezione rilasciata dal settimanale “Nuovo” diretto da Riccardo Signoretti, rilascia dei commenti sulle sue storie di Instagram, lanciando degli attacchi nei confronti di Ambra Lombardo e prendendo le difese di Kikò Nalli.

Come si è potuto leggere dalle storie di Instagram, Karina non si risparmia nei suoi confronti: “Sei una insensibile, vedrai che il nostro amore durerà per sempre… Le parole di lei (Ambra, ndr) a me a Pomeriggio Cinque e a Domenica Live… Dispiace sempre quando una storia finisce e io non sono certo felice di ciò. Dico però che ci vuole più rispetto per la parola amore troppo facile da usare oggi. E questa signorina ha voluto raccontarci una favola pensando fossimo tutti fessi”.

Successivamente aggiunge che Ambra Lombardo, dopo le varie ospitate e interviste in televisione e sui settimanali di gossip, la professoressa se ne esce con la scusa che lui (Kikò Nalli n.d.r) gli dimostra poco amore, paragonando Ambra a Rossella, protagonista del film “Via Col Vento”.

Rilascia invece delle bella prole per l’hair stylist, poiché secondo lei l’ex marito di Tina Cipollari meriterebbe una donna più importante nella sua vita, concludendo che è meglio perderla una persona del genere. Lo scontro tra Ambra e Karina sembra essere solamente agli inizi, e sicuramente con l’inizio di “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso” possiamo vederne delle belle.