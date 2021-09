Karina Cascella cambia vita e lavoro: "Non si può vivere di ospitate e Instagram"

“Se pensi di vivere tutta la vita con Instagram o con le ospitate in tv da Barbara D’Urso, è una ca**ata” esordisce così Karina Cascella sulle pagine di Fq Magazine, ammettendo una volta per tutte di aver deciso di cambiare direzione e stile di vita. Diventata famosa grazie ai salotti di Barbara D’Urso dove non si è mai risparmiata, dando vita anche a infuocate discussioni con i vari ospiti, ora la Cascella rivela di non voler continuare ad indossare i panni dell’opinionista.

Sembra proprio che questo sia il primo danno collaterale provocato dal nuovo format di “Pomeriggio Cinque” che per questa edizione ha voluto concentrarsi soprattutto sui fatti di cronaca e informazione, lasciandosi alle spalle i contenuti di gossip su cui erano chiamati a commentare i vari opinionisti.

Il nuovo lavoro di Karina Cascella

Ed ecco, quindi, che la Cascella si è ritrovata in una sorta di disoccupazione che l’ha spinta a gettarsi un un altro tipo di avventura: “Ho aperto un ristorante“. Un cambio di direzione netto che vede Karina intraprendere una nuova strada professionale a distanza di 13 anni dalla sua prima apparizione nei programmi di Barbara D’Urso.

“Chi bazzica da un po’ di tempo nel mondo della televisione sa che non c’è niente di sicuro. (…) Ho visto la nuova formula del programma (“Pomeriggio Cinque”, ndr) , e adesso sono tutti giornalisti, politici o scrittori. Non penso che ci sia posto per un’opinionista come me” ammette rassegnata la Cascella, precisando di non aver alcun sentimento negativo nei confronti della D’Urso.

Il ristorante, situato a Bergamo, che andrà ad aprire Karina insieme al suo attuale fidanzato, la vedrà impegnata anche in cucina e avrà come piatto forte la carne argentina. La Cascella ha sempre voluto rimanere con i piedi per terra, consapevole che il ruolo che rivestiva in televisione potesse avere le ore contate: “Se pensi che puoi vivere tutta la vita con Instagram, è una stron*ata. Se pensi che puoi vivere per tutta la vita con le ospitate in televisione da Barbara d’Urso, è una ca**ata. O ragioni prima, oppure può succedere che tanti opinionisti siano senza soldi o senza un’idea lavorativa. Io non ho mai vissuto con Instagram o la tv”.