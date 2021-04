Karina Cascella attacca Valentina Persia: "È una iena, mi dà solo il voltastomaco"

Un commento che non è rimasto inosservato, in grado di sollevare qualche polemica e qualche sorpresa da parte degli utenti e dei tanti followers dell’ex opinionista di “Uomini e Donne”. Parliamo infatti di Karina Cascella e del suo commento al vetriolo sul conto dell’attuale naufraga, Valentina Persia.

La Cascella ha infatti lanciato una serie di commenti nei confronti della Persia, in riferimento alla scorsa puntata de “L’isola dei Famosi“, riguardante la lite avuta con Fariba Teherani, madre di Giulia Salemi. A detta della Cascella, pare che la Persia non è nuova di questi comportamenti, oltremodo falsi ed intrisi di presunzione.

Il commento di Karina: “Mi dà il voltastomaco”

Non ci va di certo leggera l’opinionista di U&D nei confronti della comica e cabarettista, rivangando anche un episodio in cui aveva avuto modo di conoscere per la prima volta la Persia, precisamente nel backstage del programma di Gerry Scotti “Caduta Libera”. Ecco cosa si legge dai social della ragazza: “Io l’ho vista una volta sola, registravamo una puntata di Caduta Libera con Gerry Scotti. Vi posso dire solo che da quel poco che ho visto era una iena, altro che comica. Di un’antipatia che non potete immaginare“.

Karina poi aggiunge: “L’arroganza e la cattiveria contro Fariba mi pare un po’ esagerata. A me piace la schiettezza sicuramente, ma non l’arroganza fino a quel punto“.

Lapidario è stato il suo giudizio sulla comica, con tanto di domanda e risposta: “La domanda è: ‘Pensa di far ridere?’. Risposta: ‘No, perché a me ha dato solo il voltastomaco“. Per adesso Valentina Persia non ha modo di sapere dei giudizi ricevuti sul suo conto, vista la sua momentanea permanenza in Honduras, ma come reagirà una volta tornata in Italia? La padrona di casa del reality, Ilary Blasi, approfitterà della situazione per creare una linea di confronto tra le due donne? Non resta che attendere per scoprirlo.