Karina Cascella attacca Natalia Paragoni per le sue dichiarazioni bollenti: "Così è svendersi"

La fidanzata di Andrea Zelletta, Natalia Paragoni, ancora una volta si ritrova catapultata sotto i riflettori. Hanno di recente destato notevole risonanza mediatica le sue parole espresse su Instagram, riguardanti dei problemi fisici che la ragazza lamenta da qualche giorno. I motivi di questi malanni? Sembra che siano stati causati da un’attività fisica sotto le lenzuola davvero molto intensa.

La Paragoni infatti, ha dichiarato di ritrovarsi impossibilitata a muoversi durante le gli shooting fotografici: “Mi fa malissimo ragazzi, oggi durante lo shooting non riuscivo a muovermi. Se vi devo dire la verità è che Andreuccio si è dato da fare in questi giorni“.

Le dichiarazioni bollenti di Natalia e l’attacco di Karina Cascella

Le dichiarazioni di Natalia non sono per nulla terminati, aggiungendo anche: “Ci siamo un po’ divertiti in questo fine settimana. Ma ci sta dai, non posso lamentarmi, poteva andare peggio“. In tanti hanno criticato aspramente la ragazza, affermando che non c’era bisogno di essere così esplicita e allusiva, bastava semplicemente affermare di aver subìto una semplice contrattura muscolare, senza specificarne i motivi.

Dichiarazione che in poco tempo ha fatto il giro del web, arrivando persino sotto l’occhio vigile dell’opinionista Karina Cascella, che di certo non ha risparmiato la dichiarazione della Paragoni. Di seguito viene riportato il pensiero della Cascella in merito alle dichiarazioni di Natalia: “Secondo me si sta superando un po’ il limite. Ma è proprio brutto perché si è disposti veramente a svendersi“.

Per adesso la Paragoni ha preferito non alimentare la cosa, continuando con un silenzio stampa, ma sono tanti gli utenti che attendono la risposta a tono della dolce metà di Zelletta in merito all’argomento, non resta dunque che attendere. Intanto la Cascella ha di recente dichiarato di non aver più intenzione, almeno per il momento, di partecipare ai programma di Barbara D’Urso nelle vesti di opinionista. Di seguito il motivo: “Mi sono stancata di vedere me in quelle vesti, che litigo in continuazione con le persone. Mi piacerebbe mostrare anche altro, o anche solo staccare un attimo“.