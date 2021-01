Karina Cascella attacca Dayane Mello: "Molto falsa e instabile"

Da quando è rinchiusa nella casa del “Grande Fratello Vip”, Dayane Mello è sulla bocca di tutti. La modella argentina si è spesso scontrata con i suoi compagni d’avventura, finendo quasi sempre in nomination, ma il pubblico da casa l’ha sempre salvata rendendola una delle preferite e soprattutto una delle candidate alla vittoria finale. La Mello partecipa al gioco sin dall’inizio.

Naturalmente però non si può di certo piacere a tutti e c’è anche chi ritiene che Dayane sia falsa e calcolatrice. Il web è per lo più dalla sua parte, ma Karina Cascella, opinionista dei salotti della D’Urso ed ex di “Uomini e Donne”, ha parlato proprio della Mello criticandola e attaccandola aspramente. La Cascella insomma è tra i detrattori della modella brasiliana.

Karina ospite a “Casa Chi“, ha parlato proprio di Dayane e dell’antipatia che nutre nei suoi riguardi. “A me non piace per niente, è una donna bellissima però è molto falsa e anche instabile, per molti ragionamenti che fa. Non si è neanche emozionata vedendo la madre. C’è una freddezza che non mi piace“, queste le parole dell’opinionista.

Parole dure quelle che la Cascella ha riservato alla Mello. Indubbiamente la gieffina non può difendersi, dato che è rinchiusa nella casa più spiata d’Italia e quando uscirà saranno sicuramente tante le critiche che le arriveranno, che probabilmente deciderà di lasciar perdere. Nel mentre il reality è stato prolungato ancora e la finale si allontana, così come, quasi sicuramente l’uscita di Dayane.

Karina Cascella ha poi parlato della sua eventuale partecipazione ad un reality, ammettendo che non accetterebbe mai in quanto non riuscirebbe a stare lontana da sua figlia per troppo tempo. Più volte le è stato proposto di farlo, ma ha sempre declinato l’invito. La Cascella però si vedrebbe bene nelle vesti di opinionista e soprattutto al posto di Antonella Elia, difatti Karina a tal proposito ha dichiarato: “Non so quando capiranno che io in quel ruolo lì sono perfetta“.