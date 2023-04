Kaley Cuoco è mamma: la star di "The Big Bang Theory" presenta Matilda Carmine Richie

Kaley Cuoco è diventata mamma per la prima volta. La star di “The Big Bang Theory” ha infatti annunciato su Instagram di aver dato alla luce una bambina lo scorso giovedì, rilevando anche il nome che lei ed il compagno Tom Pelphrey, che frequenta dal maggio del 2022, hanno scelto per la piccola.

“Vi presentiamo Matilda Carmine Richie Pelphrey, la nuova luce delle nostre vite!” ha scritto la neo mamma sui social, accompagnando la didascalia a diversi scatti che ritraggono la neonata, sia da sola che insieme alla mamma ed al padre. “Siamo felicissimi e grati per questo piccolo miracolo”.

La Cuoco ha inoltre voluto ringraziare lo staff ospedaliero e le persone che le sono state vicine. “Grazie ai dottori, alle infermiere, alla famiglia e agli amici che ci hanno aiutato immensamente negli ultimi giorni. Siamo benedetti oltre ogni immaginazione“. Infine, l’attrice 37enne ha dichiarato il suo rinnovato amore nei confronti del compagno. “Tommy, non pensavo che potessi innamorarmi ancora di più di te, ma l’ho fatto“.

Anche il compagno Tom, attore 40enne di “Ozark”, ha celebrato la nuova arrivata con alcune dolci foto della bambina, iniziando la didascalia con una citazione del poeta islamico del XIII secolo Rumi: “Tu sei l’Anima dell’Universo. E il tuo nome è Amore“. Aggiungendo che il suo cuore è pieno di amore e gratitudine per la bambina, ha concluso: “Eternamente grato per la forza e il coraggio della mia anima gemella e migliore amica Kaley. Sei incredibile“.

Kaley ha precedentemente frequentato il co-star di “The Big Bang Theory” Johnny Galecki per circa due anni mentre lo show era ancora in onda. Ad ottobre del 2011 si fidanzò con Josh Resnik, ma a marzo dell’anno successivo la relazione finì, così come il matrimonio col tennista Ryan Sweeting, durato dal 2013 al 2015. A fine 2016 iniziò a frequentare Karl Cook, che sposò nel 2018, annunciando poi la separazione a Settembre del 2021.