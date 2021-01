Justin Timberlake e Jessica Biel sono nuovamente genitori: svelato il nome del secondogenito

L’arrivo di un nuovo pargolo in famiglia è sempre motivo di gioia e felicità, ma quando si è personaggi celebri bisogna fare attenzione alla propria vita privata per non darla troppo in pasto ai leoni. Proprio come è successo alla coppia formata da Justin Timberlake e Jessica Biel, i quali, soltanto oggi, danno ufficialità di un nuovo membro in casa e del fatto che siano nuovamente genitori. Ecco il nome del bimbo.

Sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Si sono conosciuti nel 2007 per poi lasciarsi un po’ di tempo dopo, nel 2012, forse per un tradimento da parte di Timberlake. Nonostante i dissapori che sono riusciti a superare, oggi la coppia si gode la famiglia che si arricchisce di un nuovo bambino, nato da pochissimo.

Le voci di una possibile gravidanza di Jessica Biel circolavano da un po’ di tempo, ma i due non hanno mai dato ufficializzazione in tal senso preferendo rimanere discreti. Non è una novità per la coppia, in quanto già durante la gravidanza del primo figlio, avevano deciso di mantenere lo stesso riserbo e discrezione, proprio come è avvenuto anche con il secondogenito.

Durante una puntata dello show di Ellen DeGeneres, lo stesso Timberlake che era ospite, ha annunciato che lui e Jessica Biel sono nuovamente genitori. Un annuncio che i due hanno dato anche sui social. Il piccolo è nato la scorsa estate, come annunciato dallo stesso artista al quale hanno dato il nome di Phineas.

Justin Timberlake si è detto felicissimo di questo nuovo membro della famiglia, anche se mancano le ore di sonno. A proposito dell’essere genitori bis, afferma: “È fantastico e così carino, adorabile. Nessuno sta dormendo però. Ma siamo entusiasti e non potremmo essere più felici. Sono molto grato. Tu Ellen sei stata tra i primi a saperlo, subito dopo i parenti. Eravamo in videochiamata quando te l’abbiamo detto.”

Inoltre, racconta anche che il rapporto tra Silas, il primogenito e Phineas è buono, anche se bisogna aspettare per vedere cosa succederà.