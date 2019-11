Justin Hartley divorzia da Chrishell Stause

Come un fulmine a ciel serno arriva la notizia del divorzio dell’attore americano Justin Hartley dalla moglie, l’attrice Chrishell Stause – dopo il matrimonio l’attrice avevo inizato a usare il cognome del marito ed era più nota come Chrishell Hartley come ancora appare sul suo profilo Instagram.

Justin Hartley è un attore americano nato a Knoxville, nell’Illinois, il 29 gennaio nel 1977. È noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Oliver Queen/Freccia Verde nella serie americana della Cw “Smalville” e per il ruolo di Kevin Pearson che dal 2016 interpreta nella serie “This is us“, trasmessa dalla NBC.

Chrishell Hartley, nata Stause, è un’attrice americana nata il 21 luglio del 1981 a Draffenville, nel Kentucky. Poco nota in italia, lo è negli Stati Uniti grazie alla sua partecipazione a molte soap opera di successo ed è proprio su un set che ha conosciuto Justin.

Chrishell era stata fidanzata precedentemente con l’attore di “Glee”, Matthew Morrison, con il quale si era fidanzata ufficialmente nel dicembre del 2006 per poi concludere la relazione nel 2007. Justin, invece, già era stato sposato con la collega, l’attrice americana Lindsay Korman.

I due si sono conosciuti sul set della fortunatissma soap opera “Passions” e si sono fidanzati ufficialmente il 13 novembre del 2003. Sono convolati a nozze il primo maggio del 2004 e il 3 luglio delllo stesso anno è nata la loro prima figlia. I due si sono separati dopo otto anni di matrimonio a causa di differenze inconciliabiali, ma sono comunque rimasti in buoni rapporti e condividono la custodia della figlia.

Nel 2014 fu confermato che Justin e Chrishell erano fidanzati e dopo due anni di relazione hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale nel luglio del 2016, per poi sposarsi il 28 ottobre del 2017. Dopo due anni è arrivata l’inaspettata notizia del divorzio; i due erano stati visti insieme per l’ultima volta il 14 novembre. Nessuno dei due, però, ha ancora commentato la notizia.