Justin Bieber si prende una pausa dalla musica

Negli ultimi tempi si erano diffuse voci che raccontavano di un difficile momento vissuto dal giovane artista Justin Bieber. Oggi, a dare conferma a questi rumors, è lo stesso cantante che attraverso un lungo post su Instagram annuncia la sua temporanea pausa dalla musica proprio a causa di alcuni problemi personali.

La giovane pop star attualmente non si sente all’altezza delle aspettative dei suoi fans, sente che nel suo ultimo tour non è riuscito a trasmettere gioia e spensieratezza, come i suoi fans meritavano, in quanto, secondo lui, molti di loro per poter assistere ai suoi concerti fanno molti sacrifici, meritando quindi il massimo.

Nel suo lungo post Bieber precisa che per lui la musica è molto importante, ma non viene prima della sua famiglia nè della sua salute. Ammette di avere dei problemi molto profondi da risolvere e non vuole cadere a pezzi; in questo momento vuole dedicarsi alla sua famiglia e vuole impegnarsi per diventare in futuro un buon padre.

Continua rivelando che nonostante abbia trascorso gran parte della sua vita in tour, ha realizzato che nell’ultimo non era felice e sente che anche i suoi fans hanno percepito questo suo disagio e non lo trova giusto. Pensa di aver mancato loro di rispetto, in quanto pagano per assistere ai suoi concerti e si aspettano un grande spettacolo, che lui in questo momento non è in grado di dare.

Nel suo lungo post non manca di rassicurare i suoi fans, promettendo di tornare presto con “un album che spacca“. La presentazione del suo nuovo album era prevista per il 2019, ma con questo annuncio non si sa di quanto sarà rimandata l’uscita. Intanto a sostenere la scelta della giovane pop star c’è la neomoglie Hailey Baldwin, che commenta il post scrivendo: “È giusto così, ti amo ma fa male“.