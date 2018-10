Justin Bieber, paparazzato in lacrime per Selena Gomez

Negli ultimi giorni è diventata molto nota la foto di Justin Bieber che piangeva in auto in compagnia della modella Hailey Baldwin, presunta neo moglie, all’uscita di una chiesa a seguito di una cerimonia religiosa. In molti si sono chiesti quale fosse il motivo delle lacrime del cantante e sono state fatte varie ipostesi: quella a cui molti fan danno più credito è stata la preoccupazione per le condizioni di salute della sua ex fidanzata Selena Gomez.

Selena Gomez non sta passando un bel periodo, infatti è stata nuovamente ricoverata in un rehab a seguito di un crollo emotivo dovuto a nuovi problemi di salute. Infatti la cantante dopo aver avuto un calo eccessivo dei globuli bianchi è stata ricoverata in ospedale e pare proprio questo nuovo ricovero le abbia riportato alla mente dei brutti ricordi che le hanno provocato un attacco di panico.

Secondo una fonte molto vicina al cantante tra Justin Bieber e Selena Gomez c’è un legame emotivo che non terminerà mai. Inoltre dichiara che: “Entrambi hanno avuto problemi personali ma Justin è sempre stato empatico nei confronti di Selena, vuole che lei stia bene”.

Justin Bieber e Selena Gomez hanno iniziato a frequentarsi verso la fine del 2010, hanno vissuto una storia travagliata, si sono lasciati e ripresi numerose volte. La prima volta nel 2012, mentre la rottura definitiva è avvenuta all’inizio del 2018, quando Justin si è avvicinato ad Hailey, sua nuova fiamma.

A consolare Justin Bieber durante questo momento di dispiacere per la sua ex Selena Gomez è stata proprio la neo moglie Hailey Boldwing, che pare non sia assolutamente gelosa del passato del cantante, anche se la coppia non ha mai confermato il matrimonio. Nonostante ci sia un gruppo di fan soprannominato Jelena, nome che nasce dall’unione dei nomi Justin e Selena, che continua a sperare in un ritorno di fiamma dei loro beniamini.