Justin Bieber, di cosa soffre il cantante? I dettagli della vicenda

Il mondo della musica è scosso da questa terribile notizia. Justin Bieber, la popstar conosciuta in tutto il mondo, ha annunciato di essere affetto da una grave patologia. Salito alla ribalta a soli 15 anni con il suo primo singolo ‘One time’, da allora il suo successo è stato inarrestabile: ad oggi può vantare oltre 200 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Dopo oltre 10 anni in giro per il mondo con tour di successo, la celebre popstar ha subito ora una brutta battuta d’arresto. A rivelarlo è lo stesso Bieber sulla sua pagina Instagram, dove ha raccontato con il cuore in mano questo suo dramma personale. Ora la popstar dovrà seguire le indicazioni dei medici: ecco quali.

La malattia di Bieber

Justin Bieber ha rotto il silenzio sulla sua malattia, ecco cosa ha rivelato dalla sua pagina Instagram: “Ho la malattia di Lyme, oltre che una seria mononucleosi cronica“. Con questo straziante annuncio ha voluto mettere a tacere tutte quelle brutte voci che attribuivano all’uso di sostanze stupefacenti il suo aspetto malconcio.

Per il noto cantante sono stati due anni particolarmente difficili, la malattia di origine batterica lo ha debilitato particolarmente, ma presto racconterà tutto: “Queste cose saranno spiegate ulteriormente in una serie di documentari che metterò su YouTube a breve apprendere tutto quello che sto combattendo e superando. Sono stati due anni difficili ma sto avendo il giusto trattamento che aiuterà a curare questa malattia finora incurabile”.

L’altra pessima notizia per i fan è che i medici gli hanno intimato uno stop e i due concerti in programma a Toronto salteranno inevitabilmente: “Non riesco a crederci che sto dicendo questo, ma la mia malattia è peggiorata e devo cancellare su ordine dei medici”. Purtroppo la nota popstar è stata costretta ad annullare le date del Justice World Tour, ma promette a tutti i suoi fan che tornerà presto: “Vi amo, mi prenderò un periodo di riposo e poi tornerò più in forma di prima”.