Junior Cally, rehab per l’ex di Valentina Dallari: l’alcol, la malattia e la decisione

Il celebre rapper romano Junior Cally ha deciso di prendersi un po’ di tempo per se stesso. Un periodo di allontanamento da tutto e da tutti, dal lavoro così come dai suoi amati fan, per affrontare qualcosa di molto importante e che lo consuma ormai da tempo. Negli ultimi anni il suo disturbo compulsivo lo ha portato al limite: da qui la decisione del ricovero in clinica.

“Da sabato inizierò un percorso contro le dipendenze” ha annunciato Cally sui social, quindi ha aggiunto dicendo che non potrà vedere nessuma persona che conosce, né usare il telefono, Meno che mai bere. Il suo temporaneo ritiro dalla scena è stato quindi una decisione necessaria, che ha sorpreso non poco i suoi fan.

Conosciuto ai più anche per la sua partecipazione all’edizione 2020 del Festival di Sanremo, Cally ha messo in stand-by anche il suo account sul noto social network di condivisioni d’immagini Instagram. In attesa di ritornare attiva non appena avrà completato il suo percorso in rehab per combattere il problema con l’acol e con il disturbo ossessivo compulsivo di cui è affetto da tempo ormai.

Attraverso alcune Instagram Stories, l’artista 29enne ha rivelato: “Ho deciso di fermarmi prima che sia troppo tardi” – quindi ha aggiunto – “ho scelto la vita, quindi ho deciso di respirare e di pensare alla mia salute mentale e non“. Parole forti, che lasciano trapelare non solo la consapevolezza di Cally circa la gravità della sua situazione, ma anche la voglia di affrontare una volta e per tutte i suoi problemi.

Il cantante ha poi ammesso di aver provato a farcela da solo. Ma a volte, come in questo caso, le situazioni da risolvere sono troppo delicate e complesse per fare tutto in autonomia. Non si è invincibili. E questo l’artista lo ha ben compreso, tanto da chiedere ed accettare l’aiuto di persone compententi.

Il rapper è stato in passato legato sentimentalmente all’ex volto di Uomini e Donne, Valentina Dallari. Quest’ultima è stata sempre al suo fianco, fino al giorno dell’improvvisa rottura.