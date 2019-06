Judi Dench spezza una lancia a favore di Weinstein e Spacey: “Non si può negare il talento”

Con i suoi 84 anni, il premio Oscar Judi Dench è considerata una leggenda vivente del mondo dello spettacolo inglese. Divenuta famosissima per aver interpretato il ruolo di M nella saga di James Bond, ultimamente sta combattendo con una grave forma di maculopatia, una degenerazione della retina che non le permette di leggere, o più semplicemente di riconoscere il volto delle persone.

Pur alle prese con questa patologia, Judi Dench ha voluto rispondere ad alcune domande poste dai giornalisti del magazine The Radio Times. Quando l’oggetto dell’intervista si è focalizzato sullo scandalo molestie sessuali e sulla conseguente nascita del movimento #Metoo, la regista teatrale ha voluto prendere le difese di Harvey Weinstein e di Kevin Spacey.

Parlando dei crimini di cui il produttore e l’attore sono accusati, e che in nessun caso si possono condividere, Judi Dench ha fatto presente che sarebbe però opportuno separare quello che è il giudizio sul loro comportamento, da quelle che sono le loro opere. “Cosa facciamo?”, si è domandata l’attrice, “non andiamo più a vedere le produzioni di Weinstein oppure per Spacey neghiamo gli splendidi film che ha fatto e i dieci anni come direttore artistico del teatro Old Vic?”.

Ricordando quindi che entrambi sono suoi cari amici, Judi Dench ha precisato che “non si può negare il talento”. Per enfatizzare il suo punto di vista, è arrivata a chiedersi se “forse non dovremmo più ammirare Caravaggio perché sappiamo che era un assassino?”. Quindi arriva a concludere che sarebbe opportuno mantenere una netta distanza tra quello che è la persona nel suo privato e quelle che sono le sue opere.

È proprio per questo motivo che ci tiene a ribadire che Kevin Spacey è un attore meraviglioso, e la precisa richiesta di Ridley Scott di sostituirlo nel film “Tutti i soldi del mondo” si è rivelata una scelta grottesca. “Ma che razza di agonia è mai questa?”, ha tuonato l’attrice, che ha concluso che di questo passo verranno eliminati dalla memoria tutte le persone che nella loro vita hanno infranto la legge, oppure si sono più semplicemente comportate male.