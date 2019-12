Juan Luis e quel particolare intreccio del destino che lo lega a Maria De Filippi

È l’uomo più chiacchierato del momento, ha conquistato il cuore della dama Gemma Galgani e adesso è sulla bocca di tutti. Juan Luis Ciano, odontoiatra, nato in Argentina ma naturalizzato a Napoli è approdato nel trono over di “Uomini e Donne” con l’intento di corteggiare Gemma e lei non appena lo ha visto è stata colpita da un vero e proprio colpo di fulmine.

La conoscenza tra i due sembra procedere a gonfie e vele e nonostante non ci sia stato ancora nulla, nemmeno un bacio, Gemma si dichiara innamorata di Juan. Naturalmente non mancano le interferenze da parte della sua più acerrima nemica, ovvero l’opinionista Tina Cipollari, che non perde occasione per punzecchiarla, inviando fiori e camei a Juan e chiedendo più volte di poter ballare con lui.

L’uomo dal canto suo ha un passato difficile, ha difatti perso una figlia in un incidente stradale e attualmente è padre di Virginia, avuta dalla sua ex compagna Anna Guida. La ragazza è da poco diventata maggiorenne e studia danza, la sua più grande passione. In realtà l’amore per il ballo lo condivide con suo cugino, che non è sconosciuto al pubblico.

Il cugino di Virginia è Gabriele Esposito, vincitore della categoria danza nella quindicesima edizione di “Amici“, ed attualmente professionista affermato nel settore. Il legame tra Gabriele e Virginia è forte, come alcune foto postate sui social testimoniano, la loro parentela nasce grazie al fatto che la mamma di Virginia e la madre di Gabriele sono sorelle.

Insomma si tratta di un vero e proprio intreccio del destino che indirettamente coinvolge Maria De Filippi, la quale ha avuto modo di conoscere sia Gabriele, dato che è la conduttrice di “Amici”, sia Juan Luis dato che è la conduttrice di “Uomini e Donne” e chissà che Virginia, diventata da poco maggiorenne non decida di fare i provini e partecipare anche lei ad “Amici”.