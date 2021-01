Jovanotti svela che la figlia Terry ha sconfitto il cancro

Lorenzo Jovanotti ha svelato chela figlia Teresa Lucia ha sconfitto un tumore. La giovane, nata il 13 dicembre 1998, è l’unica figlia del cantante, che alla nascita le dedicò la canzone “Per te”.

La notizia arriva come una totale sorpresa, dato che la famiglia di Jovanotti ha mantenuto fin dall’inizio il totale riserbo sulla malattia di Teresa, che si fa chiamare Terry Cherubini. È stata proprio la 23enne a voler condividere la notizia sui social, postando una foto durante la chemioterapia, un fumetto che la ritrae senza capelli ed infine una foto da rasata.

Terry racconta che tutto è iniziato con un prurito alle gambe nell’estate del 2019 che la giovane ha sottovalutato, pensando che sarebbe presto scomparso. Il prurito invece si è espanso al resto del corpo, impedendole di riuscire a dormire, fino ad arrivare al gonfiore di un linfonodo sotto il braccio. A quel momento, a giugno del 2020, è arrivata la terribile diagnosi, un tumore del sistema linfatico.

“Per gli ultimi sette mesi ho tenuto un segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine. Il 3 luglio 2020 mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico“, scrive Terry su Instagram, spiegando che nel corso degli ultimi mesi si è sottoposta a sei cicli di chemioterapia presso l’Istituto Europeo di Oncologia.

La giovane ringrazia tutti i dottori e gli infermieri che si sono presi cura di lei, tra cui Paolo Veronesi che l’ha operata, ma soprattutto i genitori, che l’hanno accompagnata in questo difficile percorso. “Per un certo verso il cancro è una malattia molto solitaria, ma il supporto di chi ti sta vicino è fondamentale per superarla, io non ce l’avrei fatta senza di loro“.

Terry ha svelato che dal 12 gennaio è ufficialmente guarita dalla terribile malattia. “La paura non é andata via, e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l’ora di ricominciare a vivere“.