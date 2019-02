Jonathan Kashanian su Maria De Filippi: "Mi ha scartato da Amici"

Il personaggio televisivo israeliano, Jonathan Kashanian, ha avuto la sua prima esperienza nella televisione italiana nel 2004. Infatti, in quell’anno, ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello, trionfando in finale con il 38% dei voti da Casa contro Catrina Davies e Alessandro Capone.

Da qui in poi riesce a tagliarsi un discreto spazio in televisione. Nel 2005 è nella giuria del programma “Sei un mito – Questa notte” su Canale 5, mentre successivamente è inviato de “La vita in diretta” e di “Festa italiana” su Rai 1 e di “Mezzogiorno in famiglia” su Rai 2. Dal 2006 al 2016 invece occupa un ruolo importante nella trasmissione “Verissimo” su Canale 5. Ha recitato anche una piccola parte in “Casa Vianello” nel 2005, nel 2007 con il film “2061 – Un anno eccezionale” diretto da Carlo Vanzina e infine “A Natale mi sposo” con la regia di Paolo Costella.

La rivelazione di Jonathan Kashanian

In realtà la sua carriera televisiva poteva iniziare un anno prima del suo trionfo al Grande Fratello. L’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi“, intervistato dal settimanale “Oggi” diretto da Umberto Brindani, rivela di essere stato scartato da “Amici di Maria De Filippi” direttamente dalla padrona di casa.

Queste sono le sue parole su questa vicenda: “Tentai, all’insaputa dei miei genitori, di entrare nella scuola di Amici. Volevo dimostrare al mondo di saper cantare. Eravamo in migliaia fuori dagli studi televisivi, poi diventavamo sempre meno. Beppe Vesicchio ne scelse soltanto 20 e di quei 20 Maria De Filippi ne scelse soltanto 12. Otto furano scartati e tra loro c’ero anche io. Non ci rimasi malissimo. Era solo una piccola utopia di gioventù. Tornato a casa confidai tutto a mamma”.

Ormai quell’episodio per Jonathan Kashanian sembra solamente un lontano ricordo. Ora il ragazzo sta pensando al suo futuro sentimentale, e il suo sogno resta ancora quello di costruire una famiglia e diventare padre.