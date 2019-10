Jonathan Kashanian e Bianca Atzei: amicizia al capolinea

L’intensa amicizia tra la cantante Bianca Atzei e l’iraniano Jonathan Kashanian sembra essere giunta al capolinea. Tutti gli indizi sono venuti fuori durante la messa in onda di una puntata di “Detto Fatto“, programma di intrattenimento, in onda tutti i pomeriggi su rai 1 e condotto da Bianca Guaccero, con la presenza costante proprio di Jonathan.

Kashanian è noto al grande pubblico per aver partecipato e vinto la quinta edizione del “Grande Fratello“. Dopo svariate apparizioni in televisione approda come concorrente all’ “Isola dei famosi” e proprio lì conosce Bianca Atzei, con la quale dà vita ad un intenso rapporto di amicizia che prosegue anche dopo il reality, tanto che i più hanno pensato che tra i due ci fosse qualcos’altro.

I segnali però di un raffreddamento tra i due arrivano quando Bianca ritrova il sorriso -dopo la sofferenza per la fine della relazione con il motociclista Max Biaggi– accanto all’inviato de “Le Iene“, Stefano Corti. Adesso però è lo stesso Jonathan a rendersi protagonista di un aneddoto che fa chiaramente e definitivamente capire che tra i due l’amicizia sia terminata e anche in malo modo.

Andando con ordine, Jonathan all’interno del programma “Detto Fatto”, cura una rubrica di “gossip” dal titolo: “Senti di chi si sparla“. Durante la messa in onda della puntata del 25 ottobre, il discorso era incentrato su “I sex symbol bassi“, ovvero uomini famosi bassi che nella loro vita hanno avuto accanto donne alte.

Sono apparse svariate foto che ritraevano Fedez, Tom Cruise, fino a Max Biaggi. Fino a qui tutto ok, se non fosse che la donna presente in foto accanto a Biaggi, fosse proprio Bianca Atzei. Alla vista della foto, Jonathan ha avuto una reazione un po’ insolita, dato che la foto è apparsa a sua insaputa, senza che la redazione del programma lo rendesse partecipe.

Kashanian, dopo aver visto la foto è rimasto in silenzio, tanto che la Guaccero preoccupata gli ha chiesto se andasse tutto bene e lui sibillino ha risposto: “Non capisco adesso cosa c’entra questa foto. Non me lo aspettavo scusa. Vabbè niente, andiamo avanti. Lei non è alta. Io stavo dicendo che lui stava con donne alte. No, è una cosa mia personale scusate. Allora se dobbiamo parlarne c’è bisogno di una puntata intera, non mi sembra il luogo giusto, quindi niente è tutto qua“.

La Guaccero però non ha desistito e ha continuato a fare domande a Jonathan, chiedendogli addirittura se lui e Bianca Atzei fossero stati insieme. La risposta di Kashanian è stata: “No, no, Bianca, ti prego no. Non è la trasmissione giusta, ti prego, no, no, no. Scusate non dovrei mettere le mie cose personali, ma non so perchè c’era quella foto“. La storia si è conclusa così e chissà se Bianca Atzei o lo stesso Jonathan non vogliano chiarire la faccenda raccontando ciò che realmente è accaduto.