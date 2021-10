Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini, si scaglia contro Max Allegri e Striscia: "Era necessario?"

Jolanda Renga non ci sta e non ha nessuna intenzione di stare zitta. Per la prima volta, infatti, la figlia 17enne di Francesco Renga e Ambra Angiolini si è lasciata andare a un lungo sfogo pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram. Lo ha fatto per difendere sua madre, che è stata prima tradita e lasciata dal compagno, Massimiliano Allegri, e poi presa in giro dal tg satirico “Strizia la Notizia“.

Tutto è cominciato quando, sul nuovo numero del settimanale “Chi”, è stata data la notizia della rottura tra Max Allegri e Ambra Angiolini. I fotografi di Alfonso Signorini hanno fotografato l’attrice romana in lacrime mentre si trova in centro a Milano. Stando a quanto riportato sul magazine che si occupa di gossip, sarebbe stato l’allenatore della Juventus a chiudere la relazione durata quattro anni.

Jolanda Renga contro “Striscia la Notizia” e Max Allegri: “Di chi è la colpa?”

Non solo, perché Allegri avrebbe tradito Ambra – che, una volta scopertolo, avrebbe deciso di provare comunque a ricucire – per poi addirittura sparire da un giorno all’altro. In tutto ciò, l’attrice appare chiaramente una “vittima” delle circostanze, e gli stessi giornalisti di “Chi” scrivono che sta soffrendo moltissimo. Tuttavia ciò non ha impedito a “Striscia la Notizia” di infierire.

L’inviato Valerio Staffelli, infatti, si è recato sotto casa della Angiolini a Milano per consegnarle il celebre tapiro. Un gesto che per molti è stato decisamente di cattivo gusto, viste le circostanze. La pensa allo stesso modo Jolanda Renga, la figlia dell’attrice e del suo compagno Francesco Renga. “È davvero necessario infierire? Perché venire a Milano? Perché non andare a Torino (dove è ora Allegri, ndr)?” ha tuonato la 17enne su Instagram.

E ancora: “Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso 4 anni della sua vita? E anche se questa persona, alla fine, si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia, e tradisce in ogni senso possibile?” ha concluso Jolanda, confermando dunque il tradimento subito dalla madre.