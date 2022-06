Johnny Depp vince contro Amber Heard: l’attrice dovrà risarcirlo con 15 milioni di dollari

Ascolta questo articolo

La relazione tra Johnny Depp e Amber Heard è iniziata nel 2012 e si sono sposati a Los Angeles nel febbraio del 2015. Il divorzio viene chiesto l’anno successivo dall’attrice, in cui chiede ottiene immediatamente un ordine restrittivo temporaneo contro di lui.

Il divorzio ha suscitato immediatamente la curiosità dei mass media, poiché le immagini delle presunte violenze di Johnny Depp sono stati pubblicati sui siti e giornali di tutto il mondo. A causa di queste accuse l’attore ha perso numerose opportunità lavorative, come un ruolo nel terzo episodio di “Animali fantastici – I segreti di Silente” e venendo quindi licenziato dalla “Warner Bros. Pictures“, costringendolo a rinunciare a impersonificare i panni del perfido Grindelwald.

Johnny Depp vince la causa contro Amber Heard

Dopo numerosi processi e diatribe legali, la corte di Fairfax in Virginia formata da 7 giurati ha dato ragione a Johnny Depp, la ex moglie Amber Heard e dovrà quindi risarcirlo con un totale di 15 milioni di dollari (10 milioni di dollari, a cui si aggiungono sanzioni punitive per 5 milioni di dollari). Una richiesta inferiore a quella sperata dagli avvocati dell’attore (50 milioni di dollari), ma comunque il protagonista dei “Pirati dei Caraibi” vince su tutta la linea.

Anche l’attore comunque deve risarcire Amber Heard di 2 milioni di dollari, perché il suo avvocato definì le accuse dell’attrice “un imbroglio” ritenendo che il legale parlasse a nome dell’attore. La festa è comunque immediatamente iniziata fuori dalla corte del Fairfax, ove una donna aveva con il se un cartello con scritto “Justice for Johnny”.

Amber Heard, dopo il verdetto, mostra la sua delusione in merito: “La delusione che provo oggi supera qualsiasi parola. Avevo portato una montagna di prove, ma non sono state abbastanza per resistere alla sproporzionato potere e influenza del mio ex marito. Il verdetto (n.d.r) rappresenta un ritorno all’epoca in cui una donna che avesse osato parlare contro la violenza domestica veniva pubblicamente umiliata“.

Ovviamente Johnny Depp è soddisfatto di come siano andate le cose, e ora guarda al futuro con più ottimismo: “Sei anni fa la mia vita, quella dei miei figli, delle persone a me care e quelle che per anni mi sono state vicine e hanno creduto in me, sono cambiate per sempre. In un battito di ciglia. Sei anni dopo la giuria mi ha ridato la vita“.