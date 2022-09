Johnny Depp esce con la sua ex avvocatessa Joelle Rich, che ha lasciato marito e figli per lui

Ascolta questo articolo

Johnny Depp non è più single. L’attore americano avrebbe infatti una relazione seria con una ricca avvocatessa londinese, che lo ha rappresentato in una delle sue battaglie per diffamazione che perse nel 2020. La nuova fiamma dell’interprete di Jack Sparrow si chiama Joelle Rich, 37enne partner dello studio legale internazionale Schillings, che vanta oltre a Depp nomi del calibro di Meghan Markle ed il Principe Harry tra i suoi clienti.

Per Depp, l’avvocatessa avrebbe lasciato il marito Jonathan Rich, dal quale ha due figli, chiedendogli il divorzio. La notizia arriva dalla rivista americana Us Weekly, alla quale una fonte vicina all’attore avrebbe detto: “La loro alchimia è fuori scala, tra loro è una cosa seria. Sono una storia vera“.

La Rich ha rappresentato l’attore nella sua causa per diffamazione contro il Sun all’Alta Corte di Londra nel luglio 2020, dopo che il giornale lo aveva definito come un “picchiatore di moglie” in un articolo. L’articolo affermava che c’erano “prove schiaccianti” che Depp avesse commesso atti di violenza domestica mentre era sposato con Amber Heard.

L’attore di “Edward Mani di forbice” perse la causa, dopo che un giudice dell’Alta Corte ha stabilito che le prove degli abusi subiti dalla signora Heard erano “sostanzialmente vere“. L’avvocatessa non faceva invece parte del team legale di Depp nella sua diversa causa per diffamazione contro la Heard negli Stati Uniti, che ha vinto all’inizio di quest’anno a Fairfax, in Virginia. Pare però che la donna fosse presente in tribunale per fornire “supporto” morale all’attore.

Nata Joelle Rashti, la 37enne è figlia di ricchi magnati nel settore immobiliare, ed è cresciuta a Mill Hill a nord di Londra. Ha frequentato l’Università di Birmingham nel 2003, dove ha studiato legge e si pensa che abbia incontrato il suo futuro marito Jonathan. Ha conseguito un’ulteriore qualifica legale nel 2006 dopo la laurea, prima di iniziare come praticante legale presso il colosso legale globale DLA Piper a Londra. Nel 2011 l’approdo alla Schillings e le nozze con Jonathan in Toscana.