John Travolta ricorda il figlio morto con un messaggio toccante

Perdere un figlio, una parte di sé, del proprio cuore deve essere un colpo tremendo, un dolore insanabile. Ne sa qualcosa John Travolta, star di tantissimi film di Hollywood che ha perso il figlio e che, proprio oggi, nel giorno in cui avrebbe compiuto 29 anni, lo ricorda con un messaggio molto commovente e toccante sul suo profilo di Instagram che raccoglie tantissimi like e commenti di supporto.

John Travolta ricorda e omaggia la nascita del suo primogenito, Jett, nel giorno in cui avrebbe compiuto gli anni su Instagram con un post e una foto in bianco e nero accompagnata dalle seguenti parole: “Auguri mio bellissimo Jett. Ti voglio bene”. Da quando il figlio non c’è più, l’attore lo ricorda sempre in modo speciale nel giorno del suo compleanno.

Oltre al figlio Jett, il noto attore ha perso anche la moglie Kelly Preston all’età di 57 anni dopo aver sconfitto la sua battaglia contro il tumore al seno. Una battaglia per la quale ha combattuto per circa due anni arrendendosi alla malattia e al dolore per la sua dipartita. La moglie è morta il 12 luglio dello scorso anno a Houston. Un annuncio doloroso dato proprio dallo stesso Travolta.

Preston e Travolta sono convolati a nozze nel lontano 1991 e, da quella relazione, sono nati ben tre figli: Jett, appunto, Ella Bleu e Benjamin, l’ultimogenito nel 2010. Jett, il primogenito, era affetto dalla sindrome di Kawasaki ed è morto in seguito a un attacco epilettico. Durante una vacanza alle Bahamas con i genitori, è caduto sbattendo la testa e ogni tentativo di rianimarlo è stato vano e si è decretato il decesso.

Un lutto che lo ha segnato profondamente al punto che, in una intervista che ha rilasciato a US Weekly, disse che “è stata la cosa peggiore che mi sia mai successa nella vita”.