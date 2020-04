John Travolta: la dedica al figlio Jett, che avrebbe compiuto 28 anni

Un triste evento commemorativo rende protagonista la sventurata coppia di Hollywood composta dall’attore John Travolta e sua moglie Kelly Preston. Infatti per la coppia ricorre il compleanno del figlio Jett, scomparso quel tragico giorno del 2 gennaio del lontano 2009, all’età di appena 17 anni. Il ragazzo oggi avrebbe compiuto 28 anni e il padre John ha voluto omaggiare il figlio con una foto che lo ritrae insieme al suo amato Jett.

Jetty lo chiamavano in famiglia, il giovane ragazzo era affetto da autismo, le cause esatte della morte restano ancora oggi un mistero; all’epoca dei fatti venne stabilito che il ragazzo avesse perso la vita a seguito di una crisi epilettica seguita da una caduta. Jett si trovava insieme alla famiglia in un resort di lusso, in vacanza alle Bahamas.

Il padre e la moglie trovarono il corpo del figlio riverso a terra senza vita, molto probabilmente la morte pare sia sopraggiunta a causa di una caduta provocata dall’epilessia, con conseguente colpo alla testa. A distanza di più di dieci anni i genitori hanno pubblicato una foto molto commovente sul profilo Instagram dell’attore.

In pochissimo tempo la foto, in bianco e nero, che ritrae Jett insieme a suo padre in un intenso sguardo amorevole, ha fatto un boom di like. John Travolta ha inserito come didascalia: “Buon compleanno Jetty, ti vogliamo bene“, subito dopo anche la madre ha commentato la foto, aggiungendo: “Buon compleanno al nostro dolcissimo Jetty, ti adoriamo“.

A più riprese John Travolta ha dichiarato che la scomparsa del suo Jett è stato un dolore incolmabile: “È la cosa peggiore che possa accadere a chiunque. Mio figlio mi ha dato molta gioia. È stato il mio tutto. Mi ha insegnato come amare incondizionatamente“. Ad oggi la coppia ha avuto altri due figli, Ella Blue di 20 anni e Benjamin di 9 anni.