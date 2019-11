John Legend è l’uomo più sexy del mondo secondo “People”

Dopo aver messo in bacheca riconoscimenti di primo piano come Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award, John Legend si è aggiudicato anche il titolo di uomo più sexy del mondo. A sentenziarlo è stato il settimanale People, la rivista che dal 1985 assegna il premio con cadenza annuale, mettendo in atto una procedura del tutto analoga a quella di Personaggio dell’anno stilata dal Time.

Il premio che di fatto lo ha reso il più giovane afroamericano presente nell’albo d’oro, lo eleva al livello di altre celebrità del mondo dello spettacolo che hanno conquistato il titolo in passato. Tra costoro spiccano nomi altisonanti come quelli di Mel Gibson, Tom Cruise, Sean Connery, Richard Gere, Pierce Brosnan, Johnny Depp, David Beckham, Matt Damon, Brad Pitt e George Clooney.

A convincere gli esperti della rivista statunitense, è stato il volto genuino del cantante e produttore 40enne, che succede così a Idris Elba, l’attore che si era aggiudicato il titolo di The sexiest man alive 2018. Considerato uno degli artisti più completi e apprezzati a livello planetario, John Legend ha espresso tutta la sua sorpresa sui social, dove ha fatto presente di essere eccitato ma allo stesso tempo anche spaventato.

A suo modo di vedere, d’ora in poi non avrà vita facile in quanto “tutti mi guarderanno per capire se sono abbastanza sexy”. Dopo aver dedicato il premio alla madre, che lo ha sempre incoraggiato a cantare, con estrema umiltà ha poi pubblicato una sua foto del 1995 accanto a quella dell’amico Idris Elba, accompagnando lo scatto con una didascalia divertente nella quale fa presente che il John del passato “è abbastanza perplesso, ma lo è anche il John del 2019. Grazie People per trovarmi sexy, lo accetto!”.

Entusiasta del premio è rimasta sicuramente anche la moglie, la modella Christine Teigen, che il cantante ha sposato nel 2013 dopo sei anni di relazione. La top model ha dichiarato con orgoglio, a mezzo social, di aver realizzato il sogno di “fregare” l’uomo più sexy del mondo.