Joe Bastianich: "Chef Rubio? Non so chi sia". Lo chef risponde "Ma fammi il piacere"

Famoso imprenditore statunitense, personaggio americano molto apprezzato oltreoceano, da pochi anni divenuto famoso e apprezzato anche in Italia; si parla di Joe Bastianich, imprenditore e giudice esperto di programmi di cucina. Joe infatti non ha vestito i panni di giudice culinario solo in ambito Italiano, ma anche in America ha condotto le sue edizioni di “Masterchef” ed anche con discreto successo.

Famose sono state le sue sfuriate, i suoi modi di fare televisione forse un po’ burberi e violenti; con Joe nei panni di giudice, sono volati anche piatti, ed offese nei confronti dei concorrenti. Questa costruzione del suo personaggio ha sicuramente contribuito a fungere da trampolino di lancio verso il mondo del successo Italiano.

Possiede molti ristoranti in America e si può dire quindi che Bastianich è diventato un uomo di successo, con una vita ricca di soddisfazioni. In una recente intervista tenuta dall’emittente radiofonico di “Radio2“, durante la trasmissione de “I lunatici” Joe fà un affermazione nei confronti dello Chef dello street food Italiano, Chef Rubio.

A tal proposito Joe Bastianich afferma: “Se assumerei Chef Rubio in un mio ristorante? L’ho sentito nominare, ma non ho mai visto un suo programma. Non so chi è“. Parole che appaiono essere anche molto forti, con una punta forse offensiva; infatti a tale affermazione, poco dopo si legge il commento dello stesso chef Rubio, rispondere direttamente a Joe sulla piattaforma ufficiale “Twitter“.

Infatti Chef Rubio risponde a tono, affermando: “ma fammi il piacere, i tuoi autori lo sanno benissimo chi sono visto che vi facevano fare le cose che io trattavo con spontaneità e cuore anni addietro. Comunque se non mi hai mai visto ti conviene fare un ripassino“. Non c’è mai stata risposta a seguito del messaggio di Rubio. Inoltre sempre durante l’intervista, in effetti Bastianich ha affermato che all’inizio della sua avventura in un ambito televisivo, per lui era abbastanza complesso saper gestire un discorso, ecco spiegata la ragione per il quale risultava molto aggressivo; negli anni ovviamente i suoi comportamenti si sono mitigati.